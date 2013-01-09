جان گرفتن نوزاد در غسالخانه بوشهر/ پدر از زنده شدن نوزاد خوشحال نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردی که برای دفن نوزاد یک‌روزه خود به آرامستان بوشهر مراجعه کرده بود، هنگامی که با خبر زنده بودن این نوزاد مواجه شد، نوزاد را از کارکنان آرامستان تحویل گرفت و پس از چند روز ادعا کرد که این کودک فوت شده بود و خود آن را در گوشه‌ای دیگر دفن کرده است.

والدین این نوزاد هنگامی که خبر زنده‌بودن وی را شنیدند، باور نمی‌کردند این نوزاد که هنگام تولد فوت شده بود و پزشک بیمارستان نیز فوت این نوزاد را تائید کرده بود، زنده شود.

در حالی که بر اساس نظر پزشک بیمارستان، این کودک همه علائم حیاتی خود را از دست داده بود، در غسالخانه آرامستان بوشهر جان گرفته و گریه کرد.

البته گواهی ای که این پدر هنگام دفن فرزند خود به غسالخانه ارائه داده بود از سوی پزشک بیمارستان صادر شده بود ولی به تائید پزشکی قانونی نرسیده بود.

نوزاد مرده هنگام غسل شروع به گریه کرد



مدیر آرامستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این واقعه پرداخت و اظهار داشت: روز یکشنبه حوالی ساعت 12 ظهر بود که والدین این نوزاد با در دست داشتن یک کارتن به آرامستان مراجعه کردند و خواستند که فرزند فوت شده خودشان را دفن کنند.

غلامرضا کرده‌بندی اضافه کرد: ما نیز طبق معمول این درخواست را برای شستشوی نوزاد به غسال‌خانه ارجاع دادیم تا کارهای شستشو و آماده‌سازی این نوزاد برای دفن انجام شود.

وی اضافه کرد: در حالی که همکاران ما در غسالخانه مشغول بیرون‌آوردن نوزاد از لباس یا پوشش پارچه‌ای وی بودند، به یکباره متوجه می شوند که این نوزاد زنده است و نوزاد گریه می کند.

ممانعت پدر نوزاد از فیلمبرداری کارکنان غسالخانه/ اورژانس آمبولانس نداشت



مدیر آرامستان بوشهر گفت: این اتفاق باعث شد تا همکاران ما همگی بالای سر این نوزاد جمع شوند و همه دیدند که این نوزاد زنده است و وقتی قصد داشتند از این واقعه فیلمبرداری کنند با ممانعت پدر این نوزاد مواجه شدند.

وی اضافه کرد: در این هنگام برای اینکه اتفاقی برای این نوزاد نیافتد و بتواند به حیات خود ادامه دهد، سریعا با اورژانس تماس گرفتیم و تقاضای آمبولانس کردیم که متاسفانه اورژانس به ما گفت که در حال حاضر آمبولانس در اختیار ندارد.

کره‌بندی افزود: پدر این نوزاد که اصلا از شنیدن خبر زنده بودن این نوزاد خوشحال نشده بود، بچه را داخل کارتن انداخت و گفت که خودم او را به بیمارستان می‌رسانم.

سکوت و صحبت‌های مشکوک پدر هنگام شنیدن خبر زنده‌بودن نوزاد



وی ادامه داد: در حالی که از این مردم می‌پرسیدیم که چرا وقتی فرزند شما زنده است، بیمارستان برای او گواهی فوت صادر کرده است، او فقط سکوت می‌کرد و یا در جواب به برخی سوال‌ها به صورت مشکوکی طفره می‌رفت.

مدیر آرامستان بوشهر اضافه کرد: این مرد نیز با خودروی پراید خود، کودک را برد تا او را به بیمارستان منتقل کند ولی از رفتار و صحبت‌های او معلوم بود که قصد این کار را ندارد.

وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع بیش از 15 بار با این مرد تماس گرفتم ولی جواب نداد. برای بررسی موضوع به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر نیز رفتم ولی خبری از این مرد و نوزاد وی نبود.

کره‌بندی افزود:‌ هنگامی که برای پیگیری این موضوع به حراست و پلیس 110 اطلاع دادم، آنها گفتند که باید این شکایت و درخواست پیگیری از سوی پدر نوزاد مطرح شود.

وی در تشریح ادامه این ماجرا گفت: پس از تماس‌های مکرر با پدر این نوزاد، بالاخره موفق شدم با وی ارتباط برقرار کنم و در پارکینگ یکی از بیمارستان‌های با وی قرار گذاشتم و با وی صحبت کردم.

بچه مرده بود/ نوزادم را خودم دفن کردم



کره‌بندی بیان داشت: این مرد در حالی که نوزاد را زنده از آرامستان خارج کرده بود، خیلی طبیعی و بدون هیچ‌گونه ناراحتی به من گفت که این نوزاد فوت کرده بود و زنده نماند.

وی به صحبت‌های مشکوک این مرد اشاره کرد و اظهار داشت: پدر این نوزاد می‌گفت که اگر شما هم جای من بودید، دوست داشتید که این نوزاد زنده نماند؛ البته دلیلی برای این موضوع ذکر نمی‌کرد ولی من به او گفتم که موضوع مرگ و زندگی یک انسان در میان است و باید قضیه روشن شود.

مدیر آرامستان بوشهر افزود: وقتی به این مرد گفتم که باید برای دفن کردن این کودک از پزشکی قانونی مجوز بگیرد و با بردن این کودک به پزشکی قانونی، علت مرگ مشخص و مجوز دفن صادر شود ظاهرا قانع شد که این کار را انجام دهد ولی وی رفت و دیگر خبری از او نشد.

وی گفت: وقتی بار دیگر با این مرد تماس گرفتم، وی به من گفت که نوزاد خود را برده‌ام و خودم او را دفن کرده و محل دفن و چگونگی دفن وی به شما هیچ ربطی ندارد.

کره‌بندی در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر برای در اختیار قرار دادن نام بیمارستان یا پزشک معالج و یا نام و شماره تماس پدر این نوزاد نیز بیان داشت: متاسفانه به دلیل شرایط خاص این واقعه، نمی‌توانم نامی از بیمارستان، پزشک و یا خانواده این نوزاد ببرم و در صورت مشخص شدن قضیه، اطلاعات بیشتری را بیان خواهم کرد.