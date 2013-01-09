برنامه های فرهنگی و هنری همدان در دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره امور فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: در ایام دهه فجر جشنواره ادبی فجر در کبودراهنگ، جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ملایر، جشنواره موسیقی فجر در همدان و نشست شاعران استان همدان با موضوع شعر فجر در اسدآباد برگزار می شود.

محمدرضا جوادی، افزود: 30 کانون مسجد استان همدان نیز 30 جشن ویژه ایام الله دهه فجر را برگزار می کند و 1500 جلد کلام الله مجید در بین کانون های فرهنگی هنری مساجد سراسر استان همدان توزیع می شود.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه عکس وقایع انقلاب در همدان، اجرای سرود همسرایی فجر توسط 1357 دانش آموز مقطع راهنمایی و برگزاری مسابقات دانش آموزی در 2500 مدرسه از برنامه های فرهنگی هنری سازمان اموزش و پرورش همدان است.

وی اضافه کرد: بازدید رایگان از اماکن تاریخی و موزه هایی که دارای ورودیه هستند نیز در این این برنامه ریزی شده است..

خسرو بیات، دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در همدان شد

با حکم محمد رضا عباسیان، دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، خسرو بیات دبیر این جشنواره در همدان شد.

در این حکم خطاب به خسرو بیات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان آمده است: نظر به اهمیت حضور و سهم مردم استان های کشور در جشن های دهه مبارک فجر، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان "دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فجر در استان همدان" منصوب می نمایم.

عباسیان در ادامه این حکم نوشته است: ضروری است با تعامل و مشارکت مدیریت امور استان های جشنواره نسبت به انجام این مهم تمام توان خود را به کار گیرید.

نمایشگاه هنرهای تجسمی در نهاوند برپاست

نمایشگاه آثار حجمی و نقاشی پاریز، هنرمند نهاوندی در محل دائمی نمایشگاه های مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند برپا شده است.

این نمایشگاه تا 20 دی ماه در ساعات 8 تا 12 و 14 تا 18 پذیرای بازدید علاقه مندان است.

همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند از برگزاری بیش از 12 برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

میثم مرادی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب و امام خمینی(ره) در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره)، برگزاری جشن انقلاب برای عموم در تالار اندیشه مجتمع امام خمینی(ره)، برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و عکس انقلاب، برپایی عصر شعر انقلاب، برپایی جشن انقلاب در کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری در کانون های مساجد از جمله برنامه هایی است که در دهه فجر در نهاوند برگزار می شود.

مرادی ادامه داد: دیدار مدیران و اعضای کانون های مساجد و هنرمندان با خانواده های معظم شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی و نقاشی در مساجد، توزیع بیش از 150 جلد قرآن کریم در کانون های مسجد، برگزاری همایش پیاده روی در شهرستان و شرکت هنرمندان در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهاوند است.

هشت هزار دانش آموز همدانی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

هشت هزار دانش آموز همدانی 11 بهمن ماه سالجاری به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

این هشت هزار نفر همگی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان هستند که برای آشنایی هر چه بیشتربا مناطق جنگی به جنوب کشور اعزام خواهند شد.

هم اکنون 900 حلقه شجره طیبه صالحین با فعالیت های گسترده و مبانی قرآنی،احادیث،سنت و سیره شهداو فرمایشات مقام معظم رهبری در همدان تشکیل شده که هر یک از این حلقه ها حداقل دارای 20 عضو هستند.

همایش آشنایی با عرفان های کاذب در نهاوند برگزار شد

همایش آموزشی بررسی نحله های انحرافی و عرفانهای نوظهور با حضور روحانیون، مربیان پرورشی و مشاوران مدارس نهاوند در کانون شهید باهنر شهرستان نهاوند برگزار شد.

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) قم در این همایش با معرفی علل و عوامل گسترش عرفانهای نوظهور گفت: امروزه به اذعان همگان دین مبین اسلام با رشد تصاعدی در حال گسترش است و همین مسئله هراس جهان غرب را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام احمد حسین شریفی گفت: اسلام دینی از جنس اندیشه و تفکر و عرفان و اخلاق است و از این رو دشمنان اسلام در صددند با همین حربه ها فرقه هایی را در برابر اسلام به وجود آورند تا به خیال خود اسلام گرایی را مهار کنند.

وی درخصوص علل گرایش برخی از مردم به این فرقه های کاذب گفت: یکی از عوامل گرایش افراد به این فرقه ها جهل و نادانی نسبت به عرفانهای واقعی و دیگری جهل و نادانی آنها نسبت به اهداف این عرفانهای کاذب است.

وزیر ارشاد از مسئولان استان همدان بخاطر برگزاری جشنواره تئاترقدردانی کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، استاندار، معاون سیاسی امنیتی و معاون برنامه ریزی استانداری همدان برای حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان قدردانی کرد.

حسینی در این نامه آورده است: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی و هنری کشور به لطف خداوند متعال و با حمایت مسئولین ارشد استان با موفقیت تمام در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، همدان برگزار شد.

در ادامه این نامه آمده است: ضمن تشکر و ابراز امتنان از تلاش و حمایت های بی دریغ مسئولان ارشد استان در برگزاری این جشنواره امید دارم، نگاه حامیانه شما، همچنان پشتوانه فرهنگ و هنر این استان کهن باشد.

مسابقه عکاسی حماسه حضور در دهه فجر در روستاهای همدان برگزار می شود

بخشدار مرکزی همدان گفت: مسابقه عکاسی حماسه حضور با موضوع حضور مردم همدان در راهپیمایی 22 بهمن امسال، توسط دانش آموزان روستایی برگزار می شود.

محمد جواد سیفی افزود: انقلاب ایران نشات گرفته از متن مردم است و باید زمینه معرفی این ارزش الهی و مردمی را به درستی برای نسل جدید در دهه فجر فراهم کرد.

وی اظهار داشت: سلسله برنامه های ویژه دهه فجر در روستاهای بخش مرکزی همدان به مرکزیت هشت مجتمع روستایی برگزار می شود.

وی افزود: اعزام پزشک رایگان، تقدیر از نخبگان ورزشی و علمی روستایی و برگزاری مسابقات متعدد ورزشی با عنوان جام فجر از دیگر برنامه ها و طرح های پیش بینی شده در دهه فجر امسال برای روستاییان است.