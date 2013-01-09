طرح "اتوبوسهای سیار شمسه" برای نخستین بار در جنوب تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای این طرح ابتکاری، شش دستگاه اتوبوس با محوریت کاربری کتابخانه ‌ها در شش محل پرتردد منطقه شامل خیابان طیب ورودی تقاطع خیابان 17 شهریور‌، ‌ترمینال خاوران، ‌بزرگراه بعثت روبروی مجتمع زیتون، ‌بوستان پامچال، ‌بوستان فجر افسریه و ‌مسعودیه جنب میدان میوه و تره‌ بار ‌مستقر شده و به ارائه خدمات فرهنگی می‌ پردازند.

با توجه به رویکرد مدیریت شهری در برگزاری جشنواره‌ های فرهنگی ـ هنری و استفاده از ظرفیتها و جلب مشارکت ‌جویی شهروندان، ‌فراهم آوردن بستر لازم برای حل مسائل و مشکلات و برقراری ارتباط بین جامعه هنری با بدنه مدیریت شهری، این طرح اجرایی شد.

جشنواره شمسه یک طرح موقتی نیست، بلکه در راستای اجرای آن، ‌اندوخته ‌های اجتماعی می ‌توانند همواره پویایی و خلاقیت، ‌شادابی و نشاط را در جامعه دنبال کنند و ضمن غلبه بر نارساییهای روحی و روانی، ‌جامعه را با آرامش دینی هدایت کنند.

اتوبوسهای سیار شمسه با محوریت کاربری کتابخانه‌ها فعالیت می‌ کند و تا 26 دی‌ ماه در محلهای یادشده مستقر شده و ضمن توزیع محصولات فرهنگی شامل تراکت و ‌بروشورهای شمسه به معرفی فعالیت‌های مرتبط با شمسه و خانه‌های کتاب سرای محلات خواهند پرداخت.

اتوبوسهای سیار از ساعت هشت و 30 تا 13 و 30 فعال بوده و در فاز اول اقدام به توزیع بروشورها و تراکتهای تبلیغاتی شمسه می ‌کند که تا کنون بیش از دو هزار نسخه بروشور در این ایستگاه‌ ها بین شهروندان توزیع شده است.

توانمندی گروههای عملیاتی در محله عباس آباد شهرری بررسی شد

شهرداری منطقه 20 تهران با برگزاری مانور دور میزی در محله عباس آباد شهرری توانمندی گروههای عملیاتی و میزان آمادگی عوامل امدادی را در مواقع اضطرار و بحران مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

شهردار ناحیه 6 منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: مانور دور میزی با سناریوی فعال شدن گسل جنوب ری و وقوع زلزله فرضی به بزرگی 5.5 ریشتر در محله عباس آباد منطقه 20 تهران با حضور شهردار و مسئولان ناحیه، اعضای شورایاری و مسئولان سازمانهای اورژانس، آتش نشانی، آب، برق، گاز و مخابرات برگزار شد و میزان خسارت وارده، توانایی و عملکرد سازمانها، ادارات و گروههای عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بابک جعفریافزود: در همین راستا در پایان مانور دورمیزی در راستای ایجاد آمادگی هرچه بیشتر پرسنل ستاد مدیریت بحران نواحی شهرداری منطقه 20 تهران بر طبق یک سناریوی فرضی با نواختن زنگ زلزله واعلام خطر، پناهگیری صحیح، تخلیه و خروج اضطراری توسط کارکنان شهرداری ناحیه 6 شبیه سازی شد.

وی با اشاره به همکاری ستاد مدیریت بحران و حضور سازمانهای تخصصی از جمله آتش نشانی و اورژانس، تصریح کرد: به منظور آشنایی پرسنل با اصول ایمنی و آتش نشانی و روشهای کنترل و پیشگیری از آتش ‌سوزی با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی پرسنل این ناحیه با روشهای استفاده از انواع خاموش کننده ها و نحوه اطفای حریق به وسیله کپسولهای آتش نشانی آشنا شدند.

کاهش 30 ساعته رکورد پاسخگویی به شهروندان در جنوب غرب تهران

سامانه 137 جنوب غرب تهران با هدف افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی تماسهای این سامانه را 30 ساعت کاهش داد.

در راستای تحقق شعار شهروندمداری و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان، سامانه 137 جنوب غرب تهران طی 9 ماه گذشته، میانگین پاسخگویی به خواسته شهروندان را از 110 ساعت به 77 ساعت رساند.

ناظر عالی سامانه 137 جنوب غرب تهران در این باره گفت: با توجه به آموزشهای شهروندی انجام شده در افزایش آمار مشارکت شهروندان برای تماس بیشتر با سامانه 137، کارشناسان با گروه ‌بندی، الویت‌ بندی و زمان ‌بندی پیامهای ثبت شده و توجه به ارتقای شاخص، اقدمات مناسبی برای کاهش مدت زمان پاسخگویی به این تماسها را انجام داده‌اند.

ناصر خوشحال با اشاره به اینکه به طور میانگین در ماه، سه هزار و روزانه 140 پیام در سامانه 137 شهرداری منطقه ثبت می ‌شود، افزود: شهروندان این منطقه حس تعلق به محله خود را داشته و همکاری خوبی دارند و ترمیم آسفالت، دریچه گذاری، هرس درختان و حذف زوائد از مهم ‌ترین پیامهایی است که شهروندان در این زمینه با این سامانه تماس می ‌گیرند.

آمادگی کامل شهرداری باقرشهر در فصل برف و سرما

شهردار باقرشهر اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما شهرداری باقرشهر با آمادگی کامل به استقبال برف و سرما رفته است.

جمشید سعادتمند افزود: با شروع فصل زمستان و همزمان با بارش برف ، ستاد برفروبی باقرشهر فعالیت خود را با تمام امکانات آغاز کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط منطقه و تردد خودروهای عبوری به سمت استانهای جنوبی و زائرین اهل قبور، ضمن آمادگی سایتهای برفروبی و آماده باش بیش از یکصد نیروی برفروب، 12 مخزن شن برای دپوی شن و نمک جانمایی شده است تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

این مدیر شهری اضافه کرد: به منظور تسریع در ارائه خدمات بهینه به شهروندان در زمان بارش برف تمام تجهیزات مذکور به همراه نیروی انسانی مورد نیاز در ایستگاه های برفروبی، بلوار غدیر، خیابانها و معابر شهر استقرار یافته اند تا در این مدت با حداقل زمان ممکن به محل اعزام شوند.

وی ضمن اشاره به اجرای لایروبی انهار در سطح معابر شهر تأکید کرد: در این طرح علاوه بر بازدید و رفع نواقص دریچه و سنگدالهای رو بسته و اصلاح شیب سطوح آبگیر و جلوگیری از ایستایی آب، به طور مستمر از وضعیت مسیلها بازدید خواهد شد تا در زمان بارش برف و باران ضمن جلوگیری از طغیان احتمالی آنها، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه مشکل صورت پذیرد.