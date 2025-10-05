به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران درحاشیه مانور پاییزی گفت: باتوجه‌به آغاز فصل بارندگی و موقعیت جغرافیایی منطقه، مانور عملیاتی ۱۳۷ باهدف بررسی میزان آمادگی نیروها و اکیپ‌های اجرایی برگزار شد

وی در جمع اکیپ‌های اجرایی ۱۳۷ رسیدگی به مشکلات مردم را مهم‌ترین رویکرد مدیریت شهری برشمرد و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب، نگهداشت شهر و جلب رضایت شهروندان از اهداف اصلی موردتوجه است که با راه‌اندازی سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ۱۳۷ و با مشارکت مردم روزبه‌روز به این هدف نزدیک‌تر شده‌ایم.

صالحی افزود: حرکت و حضور به‌موقع اکیپ‌های اجرایی ۱۳۷ در انجام پیام‌ها، باعث تشویق شهروندان به مشارکت و افزایش سطح رضایتمندی آنان خواهد شد.

عبدالمحمدی مدیر بازرسی منطقه در تشریح اهداف و برنامه‌های مانور گفت: در این مانور علاوه بر رصد آمادگی عملیاتی اکیپ اجرایی، با برگزاری مسابقه، آمادگی جسمانی و سنجش قدرت بدنی کارکنان سامانه هم مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی اشاره کرد: این مانور با محوریت نصب و جوشکاری دریچه و حذف زوائد فیزیکی، تست موتورپمپ‌ها و همچنین اجرای قطع درخت سقوط کرده توسط عوامل اجرایی ۱۳۷ انجام شد

عبدالمحمدی خاطرنشان کرد: کلیه مراحل اجرای این مانور از لحاظ زمان‌بندی، سرعت عمل، تسلط و دانش استفاده از ابزار و تجهیزات و سایر موارد توسط مدیران شهری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

مدیر بازرسی در پایان با اشاره به با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی پیام‌های شهروندی در سال جاری گفت: تلاش می‌شود با خدمت‌رسانی مناسب به شهروندان شاهد کاهش پیام‌های ثبت شده باشیم.