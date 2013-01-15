تورلیدرهای گردشگران خارجی از اصفهان ایجاد شود/حضور 400هزار تبعه افغانی و عراقی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارشناس ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و رسانه‌های گروهی اصفهان تصریح کرد: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به منظور افزایش ارتباطات در استان با دیگر کشورها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سه سالی که از عمر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان می‌گذرد میزان آمار کنسولی نشان می‌دهد که رشد 30 درصدی را در سال در زمینه ارائه خدمات کنسولی داشتیم، ادامه داد: در سال 1387 آمار کنسولی اسناد و مدارک سه جلدی 18 هزار و 500 نسخه بود و در سال بعد این آمار به 25 هزار نسخه افزایش یافته است.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با بیان اینکه این افزایش در آمار شش ماهه نخست سال جاری نیز مشهود است و این نشان از رشد 30 درصدی خدمات کنسولی به مراجعان در اصفهان دارد، تاکید کرد: حدود 25هزار سفر اصفهانی‌ها به تهران به همین منظور کاهش یافته است.

وی به خدمات ارائه شده در زمینه صدور روادید فرودگاهی اشاره کذد و گفت: در این اراتباط بر امور ایرانیان خارج از کشور که به اصفهان مرتبط هستند نیز اقدامات مربوطه را انجام می‌دهیم.

کارشناس در مورد ممنوعیت خروج و مواردی که بر احکام قضایی، مراجع انتظامی و امنیتی کشور بر می‌گردد، گفت: برای نمونه فردی که بدهکار است یا مدعیانی در مورد برخی از امور اجتماعی مانند یک سند ملکی باشد یا مسائل امنیتی دارد، شخص ممنوع‌الخروج شناخته می‌شود که یک محرومیت و به عنوان جریمه در قوانین مدنی برای فرد خاطی محسوب می‌شود.

اصفهان جزو هفت شهر زیبای دنیا است

وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان به دلیل ظرفیت‌های تاریخی و جاذیه‌های توریستی که دارد یکی از استان‌های شاخص و درجه اول کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: اصفهان همچنین به دلیل سابقه پایتختی ایران از قدیم در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با بیان اینکه مردم کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه کشور ما هستند و نسل جدیدی که در این کشورها است ایران و اصفهان را به معنایی که در حال حاضر ما درک می‌کنیم، نمی‌شناسند، تاکید کرد: نیاز است که حرکتی و یک برنامه‌ریزی ابتکاری در این راستا کار شود تا آنچنان که هستیم خودمان را به دنیا معرفی کنیم.

وی در باره سفر توریست‌ها به ایران و اصفهان و اینکه بارها هیئت‌های خارجی ادعا داشتند؛ زمانی که می‌خواستیم به ایران بیاییم دوستان و خانواده ما تاکید می‌کردند به ایران نروید، افزود: این کار سختی است که به ویژه به عهده رسانه‌های داخلی و خارجی بوده که ظرفیت‌های ایران و استان را به عنوان نگین استان‌های ایران باز معرفی کرده و آن را آنچنان که هست به دنیا نشان دهند.

کارشناس با تاکید بر اینکه معتقدم که ظرفیت‌های گردشگری استان اصفهان برای منافع ملی ما کمتر از اهمیت و ارزش نفت خوزستان نیست، ادامه داد: به علت اینکه اگر در صحنه بین‌المللی نگاه کنیم کشورهایی هستند که به واسطه همین گردشگری درآمدی که دارند از درآمد حاصل از نفت کشور ما بیشتر است.

ابعاد اقتصادی و فرهنگی گردشگری در نظر گرفته شود

وی بیان داشت: صنعت گردشگری در کشور آنها به عنوان صنعت است و در کنار آن فرهنگ و تمدن کشورهایشان را معرفی می‌کنند و این واقعیتی است که از آن فاصله زیادی داریم.

این مسئول با بیان اینکه ما به عنوان وزارت امور خارجی در دفتر فرودگاهی پرسنلی را به منظور ارائه روادید فرودگاهی مستقر کردیم که مشکلی برای ورود ندارند، افزود: البته جای تاسف است که آمار مراجعان بسیار پایین است و این بر می‌گردد به تبلیغات منفی که برای ایران شده و اینکه خود ما نیز کم کاری در زمینه جذب توریست داشته‌ایم.

وی جایگاه بالایی را در سند چشم‌انداز 1404 برای صنعت گردشگری در نظر گرفت و گفت: باید این صنعت بتواند جایگزین نفت در کشور شود و به این اندازه به گردشگری اهمیت داده‌اند و این گویای این است که جمهوری اسلامی به صنعت توریست به دلیل ابعاد فرهنگی و اقتصادی توجه ویژه در برنامه بلند مدت دارد.

کارشناس در مورد تاثیرات وزارت امور خارجی در امور خواهرخواندگی و اهدافی که باید به منظور ساماندهی به این ارتباطات از طرف سازمان مزبور صورت بگیرد تا علاوه بر حفظ شان اصفهان اهداف متعالی نیز برای ادامه روند و توسعه ارتباطات صوت گیرد، اظهار کرد: مکانیزم خواهر خواندگی در سطح دنیا ابزاری برای نزدیک کردن احساس علقه مردم دو شهر و ارتباط فرهنگی و تمدن دو شهر است و این به منظور سفرهای بیشتر بین مردم دو شهر است.

وی خواهر خوانده‌های اصفهان را شهرهای وزین و همسطح با اصفهان دانست و گفت: در بین این 18 خواهرخوانده شاید برخی شهرها باشد که خیلی اهمیت ندارد و احساس همسنگی با آنها نمی‌شود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان به شهرهای خارکف و حیدآباد نیز اشاره کرد و افزود: در جریان قرادادهایی برای خواهرخواندگی این شهرها نیز با اصفهان هستیم.

عراقی و افغانی بیشترین اتباع ساکن در اصفهان هستند

وی همچنین در مورد شورای بین‌الملل استان اشاره کرد و گفت: مصوبات این شورا نیز به استانداری تقدیم شد و با پیگیری‌های بسیار تا کنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است و معتقدیم که اصفهان نیاز به چنین اتاق‌های فکر و کمیته‌هایی دارد که چگونه می‌توان ارتباطات و مناسبات بین‌المللی ‌استان را ارتقا داد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در سطح بین‌الملل داریم نمایندگی وزارت امور خارجه در ‌اصفهان حلقه وصل استان به 200 نمایندگی خارجی در اقصی‌النقاط دنیا است.

کارشناس با اشاره به اتباع خارجی ساکن در اصفهان اظهار داشت: حدود 400 هزار نفر اتباع خارجی در اصفهان داریم که بیشترین آنها از کشورهای افغانستان و عراق هستند.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده دفتر امور خارجه اصفهان به استان‌های یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: همه خدماتی به مراجعان اصفهانی به این دو استان نیز ارائه می‌شود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان همچنین اشاره‌ای نیز به هیئت‌های خارجی که به اصفهان سفر می‌کنند، داشت و افزود: چندی پیش نیز هیئت پارلمانی از آلمان به اصفهان سفر کردند و پس از بازیدد از پروژه‌های علمی و صنعتی و دیدار با مقامات استانی تفاهم نامه‌هایی نیز در این راستا امضا شد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود این تصویر سیاهی که از کشور ما در اذهان عمومی جهان ترسیم شده، رفع شود، اضافه کرد: باید نسل جدید اروپاییان که گرفتار این تفکرات مسموم هستند را از این تفکرات خارج کرد و زیبایی‌های ایران و اصفهان را به آنها نشان داد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با تاکید بر اینکه رسانه‌ها موظف هستند بسیاری از امور را از نهادها و دستگاه‌ها درخواست کنند، تصریح کرد: باید شرایط تورها به منظور ارتباط بیشتر و عزیمت مسافر و جهانگرد از کشورهای خارجی به اصفهان فراهم شود.

وی به تورهایی که از اصفهان و یا ایران به کشورهایی چون تایلیند و مالزی اعزام می‌شود و برنامه مشخص چند روزه دارند، اشاره کرد و گفت: این در حالی است که ما تورهای مشخصی را برای اصفهان گردی توریست‌های خارجی نداریم که این یک ضعف محسوب می‌شود و البته این کوتاهی از طرف ما نیز بوده و باید تورهای سه و چهار روزه با قیمت مشخص برای توریست خارجی فراهم شود.