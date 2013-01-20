این نماینده مجلس به خبرنگار مهر گفت که یکی از مهمترین تصمیماتی که در جلسات مشترک کمیته مجلس و دولت برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است، کمک به 2 دهک پایین درآمدی است.

وی افزود: این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که شامل 2 دهک پایین درآمدی می شود، ارائه شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد که این تصمیم یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در خصوص کمک به اقشار کم درآمد جامعه در آستانه سال جدید در کمیته مشترک مجلس و دولت به بررسی شد و مورد قبول همه اعضا قرار گرفت.

وی با بیان این که این موضوع هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: این کمک ها ممکن است به صورت سبد کالا و کارت اعتباری خرید در اختیار 2 دهک پایین درآمدی قرار گیرد.

این عضو کمیته مشترک مجلس و دولت ادامه داد: گویا قرار است تیم های کارشناسی از مجلس، مرکز پژوهش ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرده و زمینه های اجرای کار را فراهم آورند.

در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی طرحی که بر اساس آن کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی فراهم می شود، خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون در قالب طرحی 2 فوریتی در حال بررسی است و البته قرار شده موضوع از سوی آقای احمد توکلی نماینده تهران پیگیری شود.

جعفر قادری افزود: شاید این نگاه در جاهای دیگری هم برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه به خصوص در شرایط موجود بواسطه بروز برخی مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، جلسه مشترک مجلس و دولت از ساعت 18 و 30 دقیقه شب گذشته با حضور روسای 2 قوه مجریه و مقننه، جمعی از وزیران و معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و روسای برخی کمیسیون های تخصصی در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد و حدود ساعت 9 شب به پایان رسید.

یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه مشترک، جزئیات آن را تشریح کرد و گفت: موضوعات اصلی مطرح شده در این جلسه مربوط به مسائل مهم اقتصادی کشور از جمله مبحث معیشت مردم در آستانه سال نو و هدفمندی یارانه ها بود.

در جلسه مشترک مجلس و دولت که در قالب کمیته مشترک 2 قوه برگزار شد و عمده مسائل آن مربوط به موضوعات مهم اقتصادی کشور بود، علاوه بر رئیس مجلس و رئیس جمهور، وزیران اقتصادی دولت، نواب رئیس و جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس حضور داشتند.

در نشست مشترک کمیته مجلس و دولت که هدف اصلی اش بررسی مسائل مهم اقتصادی و مشکلات معیشت مردم به ویژه در آستانه آغاز سال جدید است، موضوعات مربط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و لزوم مفاهمه دولت و مجلس در این خصوص بررسی شد و عمده حاضران تاکید بر در پیش گرفتن رویه اعتدالی در این خصوص به نحوی که فضای اقتصاد کشور کمترین تاثیر را حتی از طرح این موضوعات پیدا کند، داشتند.



در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی، و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه ها، لطف الله فروزنده، معاون امور مجلس رئیس جمهور، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی در این جلسات حضور دارند.



باتوجه به سفر امروز رئیس مجلس به سودان برای شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی، مقرر شده که تیم های کارشناسی موضوعات مطرح شده در این جلسه را بررسی کنند. احتمالا جلسات پس از بازگشت رئیس مجلس با حضور سران 2 قوه تا حصول نتیجه نهایی بویژه در خصوص معیشت مردم در آستانه سال جدید، ادامه خواهد یافت.



خبرنگار مهر پیشتر گزارش داده بود که در جلسات مشترک دولت و مجلس که با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است، از دولت و مجلس در عالی ترین سطح و با حضور محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای دوقوه، معاونین، وزرای وزارتخانه های اقتصادی و روسای کمیسیون های مرتبط با هدفمندی یارانه ها و برخی از اقتصاددانان شاخص مجلس حضور دارند.



این جلسات که از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاری است، مقرر شده است تا با همدلی و تعامل سازنده دو قوه، راهکارهای مناسب و موثری در خصوص وضعیت اقتصادی اندیشیده شده و به سرعت اجرایی شود. همچنین بر اساس توصیه های موکد دولت و مجلس از اختلافات علنی در این خصوص نهی شده اند.



گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است که بر این اساس مقرر شده تا در جلساتی مشترک نسبت به بررسی مشکلات مردم و کشور بویژه در حوزه اقتصادی بهترین تصمیمات ممکن گرفته شود و راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند.



دولت در این جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندی را با روش خاص خود که شامل افزایش چندبرابری حامل های انرژی است اجرا کند تا بتواند برای جبران مشکلات معیشتی مردم عدد قابل توجهی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، اما نمایندگان مردم معتقدند این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته ای که در پی خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است.



نمایندگان اصرار دارند که دولت با اجرای کامل و صحیح فاز اول هدفمندی و توجه واقعی و صحیح به دهک های پایین درآمدی و هم چنین کمک فوری به بخش تولید، می تواند مشکلات پیش روی مردم را در کوتاه مدت تا حدودی برطرف کند.



مجلس و دولت به دنبال آن هستند که قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای ادامه یابد که علاوه بر جلوگیری از بروز شائبه ها، باعث ایجاد ناآرامی و تشتت در فضای اقتصادی کشور نشود. بر همین اساس گویا تصمیم بر حفظ اعتدال در پیشبرد موضوعات مربوط به هدفمندی یارانه ها شده و اجرای آن نیز منوط به رسیدن مجلس و دولت به یک ساز و کار مشخص و عملیاتی و قانونی شده است.