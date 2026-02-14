مقام بهداشتی در غزه زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد ابوسلمیه مدیر مجتمع بیمارستانی الشفاء در نوار غزه گفت که هزاران بیمار به دلیل فرسودگی ژنراتورهای برق جانشان در خطر است.

وی افزود: از زمان اجرای آتش بس هیچ دستگاه پزشکی یا ژنراتور برق به نوار غزه وارد نشده است.

این درحالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۲ هزار و ۵۱ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۷۰۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ساعات گذشته همچنین پیکر ۲ شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مدت ۱۵ نفر نیز زخمی شده‌ اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۵۹۱ نفر به شهادت رسیده و ۱۵۹۸ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۷۲۶ شهید نیز از زیر آوار خارج شده ‌اند.