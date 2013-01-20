فریبرز واحدی در گفتگو با مهر در خصوص پایان ساخت مسکن ویژه تهرانسر، گفت: هریک از پیمانکاران مسکن مهر شهر تهران در اسفند ماه یک واحد مبله را آماده می کنند تا متقاضیان از واحد نمونه بازدید داشته باشند.

وی با بیان اینکه براساس زمانبندی، ساخت مسکن مهر شهر تهران در شهریورماه سال آینده به پایان می رسد، افزود: پیش بینی ما این است که واحدهای مسکن مهر شهر تهران در سایت تهرانسر تاپایان سال آینده به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص آماده سازی و خدمات زیربنایی سایت تهرانسر، اظهار داشت: آماده سازی سایت تهرانسر در حال انجام است و تاکنون در حدود 90 درصد از عملیات آماده سازی انجام شده است.

واحدی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر دستگاه‌های خدمات رسان هستیم که کار را شروع کنند، بیان کرد: نامه نگاری‌هایی به سازمان آب و برق در این منطقه شده است تا همزمان با ساخت واحدها، عملیات زیر ساختی را شروع کنند که با تامین اعتبارات و منابع این پروژه آغاز می شود.

وی درباره تامین منابع دستگاه های خدمات رسان برای زیرسازی منابع، اظهار داشت: در مسکن مهر شهر تهران، منابع دستگاه های خدمات رسان از محل آورده متقاضی تامین می شود، بنابراین مشکلاتی که این دستگاه ها در خدمات رسانی پروژه های مسکن مهر در شهر های جدید دارند به وجود نمی آید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: در مسکن ویژه تمامی منابع از محل آورده متقاضی است و حتی قیمت زمین هم تا حدودی از متقاضی دریافت می شود، بنابراین منبع سومی مانند استانداری و یا سازمان های آب و برق وجود ندارد که نیاز به تامین اعتبار از طرف آنها باشد.