  1. جامعه
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی:

افزایش تاکسی ها در محدوده 50 مرکز خرید از ابتدای اسفند/ کنترل نرخ کرایه تاکسی در روزهای پایانی سال

افزایش تاکسی ها در محدوده 50 مرکز خرید از ابتدای اسفند/ کنترل نرخ کرایه تاکسی در روزهای پایانی سال

کنترل نرخ تاکسی در روزهای پایان سال با همکاری پلیس راهور، خدمات رسانی رایگان پنج شنبه آخر سال بهشت زهرا(س)، افزایش ساعات حضور روزانه بازرسین در شهر و استقرار تاکسی ها در 50 مرکز خرید مناطق 22 گانه شهر تهران از جمله مهمترین تصمیمات تاکسیرانی برای طرح استقبال از بهار 92 است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر مدیرعامل سازمان در نخستین جلسه طرح استقبال از بهار 92 با مدیران مناطق تاکسیرانی گفت: بر این اساس50 مرکز خرید(فروشگاه های شهروند، میادین میوه و تره بار و...) در مناطق 22 گانه تهران شناسایی شده است که بین 5 تا 10 تاکسی از شرکت های خصوصی در دوشیفت از ابتدای اسفند به خدمات رسانی ویژه خواهند پرداخت.

مظفر همچنین از حضور تیم بازرسی تاکسیرانی به طور پیاده در میادین و تقاطع ها خبر داد و گفت: در طرح استقبال از بهار 92 نظارت بازرسان یک ساعت در شبانه روز افزایش می یابد. به گفته ی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همزمان با روزهای پایانی سال و ازدحام مسافران در میادین و معابر تیم های بازرسی مشترکی که با پلیس راهور و خانه شهریاران جوان (سحاب) تشکیل شده است، نرخ کرایه را به طور ویژه کنترل خواهد کرد.

مظفر در ادامه به استقرار تاکسی های کشیک در میادین و مراکز اصلی شهر از ساعت 21 تا هفت صبح روز بعد اشاره و خاطرنشان کرد: خدمات رسانی رایگان تاکسی های ون در پنج شنبه اخر سال در داخل بهشت زهرا(س) و افزایش خدمات رسانی در ترمینال ها و فرودگاه ها و راه آهن از دیگر برنامه های طرح استقبال از بهار 92 سازمان تاسکیرانی خواهد بود.

کد مطلب 1795826

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