افزایش تاکسی ها در محدوده 50 مرکز خرید از ابتدای اسفند/ کنترل نرخ کرایه تاکسی در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر مدیرعامل سازمان در نخستین جلسه طرح استقبال از بهار 92 با مدیران مناطق تاکسیرانی گفت: بر این اساس50 مرکز خرید(فروشگاه های شهروند، میادین میوه و تره بار و...) در مناطق 22 گانه تهران شناسایی شده است که بین 5 تا 10 تاکسی از شرکت های خصوصی در دوشیفت از ابتدای اسفند به خدمات رسانی ویژه خواهند پرداخت.

مظفر همچنین از حضور تیم بازرسی تاکسیرانی به طور پیاده در میادین و تقاطع ها خبر داد و گفت: در طرح استقبال از بهار 92 نظارت بازرسان یک ساعت در شبانه روز افزایش می یابد. به گفته ی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همزمان با روزهای پایانی سال و ازدحام مسافران در میادین و معابر تیم های بازرسی مشترکی که با پلیس راهور و خانه شهریاران جوان (سحاب) تشکیل شده است، نرخ کرایه را به طور ویژه کنترل خواهد کرد.

مظفر در ادامه به استقرار تاکسی های کشیک در میادین و مراکز اصلی شهر از ساعت 21 تا هفت صبح روز بعد اشاره و خاطرنشان کرد: خدمات رسانی رایگان تاکسی های ون در پنج شنبه اخر سال در داخل بهشت زهرا(س) و افزایش خدمات رسانی در ترمینال ها و فرودگاه ها و راه آهن از دیگر برنامه های طرح استقبال از بهار 92 سازمان تاسکیرانی خواهد بود.