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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر زنجان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر زنجان اعلام شد

زنجان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مسیرهای راهپیمایی۲۲بهمن از ۲ مسیر چهارراه امیرکبیر و میدان آزادی به سمت میدان انقلاب پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۳ شهر و بیش از ۲۵۰ دهستان و روستای استان برگزار می شود.

علی ناصر ، با اشاره به اهمیت راهپیمایی۲۲ بهمن امسال اظهار کرد: این آیین ملی در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات اخیر منطقه‌ای، ضرورت نمایش وحدت و انسجام ملی را بیش از گذشته برجسته کرده است و حضور مردم می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی افزود: مراسم راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان از مسیرهای تعیین‌شده به سمت میدان انقلاب حرکت خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: مسیر نخست از چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب و مسیر دوم از میدان آزادی به سمت میدان انقلاب پیش‌بینی شده است.

ناصر با بیان اینکه علیرضا زاکانی، عضو هیئت دولت و شهردار تهران، به عنوان سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن در زنجان است، گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و باشکوه این آیین ملی اندیشیده شده است.

وی از مردم استان زنجان، به‌ویژه شهروندان «پایتخت شور و شعور حسینی»، دعوت کرد با حضور گسترده خود بار دیگر حمایت و همراهی‌شان را با ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند.

کد مطلب 6744075

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    نظرات

    • کاربر IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      من هر سال نمی رفتم. اما امسال حتما شرکت میکنم

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