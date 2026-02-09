مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر زنجان اعلام شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۳ شهر و بیش از ۲۵۰ دهستان و روستای استان برگزار می شود.

علی ناصر ، با اشاره به اهمیت راهپیمایی۲۲ بهمن امسال اظهار کرد: این آیین ملی در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات اخیر منطقه‌ای، ضرورت نمایش وحدت و انسجام ملی را بیش از گذشته برجسته کرده است و حضور مردم می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی افزود: مراسم راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان از مسیرهای تعیین‌شده به سمت میدان انقلاب حرکت خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: مسیر نخست از چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب و مسیر دوم از میدان آزادی به سمت میدان انقلاب پیش‌بینی شده است.

ناصر با بیان اینکه علیرضا زاکانی، عضو هیئت دولت و شهردار تهران، به عنوان سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن در زنجان است، گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و باشکوه این آیین ملی اندیشیده شده است.

وی از مردم استان زنجان، به‌ویژه شهروندان «پایتخت شور و شعور حسینی»، دعوت کرد با حضور گسترده خود بار دیگر حمایت و همراهی‌شان را با ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند.