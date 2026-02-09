به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صیرفیان‌پور معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی در گفت‌وگویی با رادیویی با اشاره به اینکه جهش تولید و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید منجر به کاهش ناترازی برق در سال بعد خواهد شد، ادامه داد: از سوی دیگر در تلاشیم با مدیریت مصرف، جایگزینی تاسیسات و تجهیزات پرمصرف با کم‌مصرف و تغییر رژیم‌های مصرف شاهد کاهش بین عرضه و تقاضا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با ایام دهه فجر چهار واحد نیروگاه حرارتی جدید به ظرفیت ۷۰۹ مگاوات در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و هرمزگان افتتاح شد، ادامه داد: این پروژه‌ها شامل دو واحد گازی نیروگاه پتروشیمی دماوند عسلویه به ظرفیت ۳۶۶ مگاوات بوده که با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۶ میلیون یورو در جهت افزایش پایداری شبکه و کاهش چالش‌های ناشی از ناترازی برق به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه برق و بخار مکران چابهار نیز از دیگر پروژه‌های است که در این ایام با حجم سرمایه‌گذاری ۹۹ میلیون یورو افتتاح شد. این طرح در راستای تامین برق مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران در راستای توسعه اقتصادی منطقه چابهار به عنوان قطب سوم پتروشیمی کشور و تزریق برق مازاد به شبکه سراسری در ساعات پیک اجرایی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی تاکید کرد: از دیگر پروژه‌های مهم افتتاح شده در این مدت واحد بخار نیروگاه قشم غدیر است که با حجم سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیون یورو به عنوان اولین بلوک سیکل‌ترکیبی استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده است.

صیرفیان‌پور خاطرنشان کرد: در واحدهای بخار سیکل‌ترکیبی علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق کمک شایانی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد شد؛ به طوری که در واحد بخار نیروگاه قشم با استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش بخار سالانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی و بدون مصرف سوخت مازاد بالغ بر ۱۶۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد.