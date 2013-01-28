30 پروژه در حوزه میراث فرهنگی خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل این اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی همزمان با ایام دهه مبارک فجربیش از 30 پروژه در حوزه میراث فرهنگی ، سرمایه گذاری و گردشگری به بهره برداری می رسد.

علی مؤمنی ظهر شنبه در آستانه دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با دهه فجر بیش از 30پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری و میراث فرهنگی در سطح استان به بهره برداری می رسند که شامل 22پروژه در حوزه سرمایه گذاری ، زیر ساختهای گردشگری وجشن پایان بهره برداری از 10پروژه مرمتی است.

اظهار داشت: احداث راه دسترسی مجموعه تاریخی عطار به شادیاخ احداث دو هتل سه ستاره در مشهد، احداث سرویس بهداشتی شهرک صنعتی کمال الملک در مسیر فیروزه نیشابور، احداث سرویس بهداشتی مجتمع بهداشتی چوپان و افتتاح مجتمع خدمات رفاهی عباس نیادر بردسکن از آن جمله است.

تخفیف 5 درصدی محصولات در جشنواره فروش فرش دستباف

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان خراسان رضوی گفت: محصولاتعرضه شده توسط واحدهای صنفی شرکت کننده در سومین جشنواره فروش فرش دستبافبا تخفیف 5 درصدی در اختیار خریداران قرار می گیرد.

هادی مخملیبیان کرد: سومین جشنواره فروش فرش دستباف اظهارکرد: این جشنوارهبا هدف معرفی فرش دستباف، متناسب سازی سلیقه مصرف کننده با تولیدات،تغییر الگوی مصرف با ارایه تولیدات جدید و متنوع تولید کنندگان فرشدستباف در سطح فروشگاه های منتخب برگزار می شود.

مخملی با اشاره به شعار هر فروشگاه یک نمایشگاه عنوان کرد: توسعه و رونق بازار داخلی و اعتمادسازی بین مشتریان علاقه مند به خرید فرش دستباف با نظارت ستاد اجرایی سومین جشنواره فروش فرش دستباف استان خراسان رضوی برگزار می شود.

صنعتگران شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 88 هزار نفر ساعت آموزش دیدند

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت : صنعتگران شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از ابتدای سال جاری تا کنون 88 هزار نفر ساعت آموزش دیدند.

مسعود مهدیزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون 169دوره توسط این شرکت و با همکاری بخش خصوصی ویژه واحد های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: این استان دارای واحدهای مختلف صنعتی در بخش‌های مختلف تولید است.

مهدیزاده بیان کرد: این واحدها برای توسعه فعالیتهای خود در حوزه بازار نیازمند دریافت آموزش‌های نوین هستند که برگزاری دوره های آموزشی برای آنها هم در این راستا و باتوجه به نیاز سنجی دقیق صورت می پذیرد.