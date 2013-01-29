پاکسازی منطقه ای در داریا/ تروریستها بر سر تقسیم پول به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش سوریه کنترل منطقه مسکونی "ارض الخلیج" در شهر داریا از حومه دمشق را دوباره به دست گرفت.



شماری از افراد مسلح که طی چند روز گذشته کشتار به راه انداخته بودند و در این منطقه و مناطق مسکونی دیگر به ایجاد رعب وحشت دست زده بودند، در عملیات ارتش سوریه به هلاکت رسیدند .



گزارشهای دریافتی ازحومه دمشق حاکی است، ارتش در برابر تروریستهای مسلحی که اموال مردم و اماکن مذهبی در منطقه "سیده زینب" را هدف قرار داده بودند، ایستادگی کرد و تروریستهای باقی مانده در منطقه اطراف حرم مطهر حضرت زینب(س) کشته شدند و امنیت و ثبات بار دیگر بر این منطقه حاکم شد.



تروریستها بر سر پول و سلاح اهدایی به جان هم افتادند



از سوی دیگر میان دو گروه مسلح که بر سر تقسیم اسلحه و اموالی که از خارج از سوریه برای آنها فرستاده شده بود و اموالی که از اهالی این مناطق و سازمانهای دولتی و خصوصی به سرقت برده بودند، درگیری شدیدی رخ داد که طی آن چند نفر از اعضای این گروهها کشته و زخمی شدند.

یک منبع نظامی در حومه درعا گفت : یگانهای ارتش سوریه یک خودرو تروریستها را در نزدیکی منطقه "اللجاة" منهدم کردند و در "بصر الحریر" با تروریستها درگیر شدند که در طی آن چند نفر از تروریستها زخمی شدند.



"سانا"، گروههای مسلح را به ترور مهندس عبدالرحمن العمری در منطقه "الحاضر" در شهر حماه متهم کرد و این مسئله را در راستای هدف قرار دادن توانمندی ها و کادرهای ملی سوریه توسط این افراد عنوان کرد.



همچنین یک منبع سوری خاطر نشان کرد تروریستها وارد یک آموزشگاه کامپیوتر در منطقه "الحاضر" در شهر حماه شدند و با شلیک به مهندس "العمری" وی را به قتل رساندند.

