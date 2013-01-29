وزیر نفت از غرفه نفت و گاز گچساران در نمایشگاه تخصصی نفت بازدید کرد

ابوالحسن غلامی به خبرنگار مهرگفت: در این بازدید "احمد قلعه بانی" معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و شماری از مدیران ارشد وزارت نفت و مسئولان اجرایی استان خوزستان نیز حضور داشتند.

غلامی افزود: در این بازدید وزیر نفت از نزدیک با توانمندیها ی متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در زمینه ساخت و اجرای مهندسی معکوس در تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت که امکان واردات آنها وجود ندارد، آشنا شد.

وی تصریح کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران توانسته با بهره گیری از دانش بومی و متخصصان داخلی این شرکت، بسیاری از تجهیزات و ادوات مورد نیاز سرچاهی، درون چاهی وسایر قطعاتی مورد نیاز صنعت نفت را خود تولید کند.

غلامی افزود: در جهت خودکفایی و مقابله با تحریم ها با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تامین بسیاری از نیازهای شرکت در تجهیز قطعات به شرکت های داخل کشور و بخشی نیز به متخصصان شرکت واگذار شده است.

وی یادآورشد: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با ارائه توانمندیهای خود در چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش وپتروشیمی می تواند به عنوان یکی از برترین شرکت های بهره بردار نفتی وزارت نفت مطرح باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان روز دوشنبه با حضور مهندس رستم قاسمی وزیر نفت در اهواز آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که تا 12 بهمن ادامه دارد بیش از 160 شرکت بزرگ از سازندگان داخلی، شرکت های بزرگ تولیدی، شرکت های تابع وزارت نفت و نیز مراکز علمی وپژوهشی حضور دارند.

فراهم سازی زمینه های لازم برای ارائه توانمندی های صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت کشور همچنین شناسایی نیازهای کارفرمایان و ایجاد هم افزایی میان آنان، از جمله اهداف این نمایشگاه است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکتهای مهم فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید متوسط 750هزار بشکه نفت در روز سهم عمده ای در تامین درآمدهای اقتصادی کشور دارد.