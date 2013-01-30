خرید فرش دستباف سرمایه گذاری است

غلامرضا پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپایی نمایشگاه فرش دستباف که از سیاستهای سازمان ملی فرش است به تقویت بازار داخلی فرش کمک می کند.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در راستای خرید فرش دستباف، تصریح کرد: فرش دستباف سرمایه گذاری مفیدی در راستای خرید کالا است و مردم باید با این فرهنگ آشنا شوند و فقط فرش را کالای تجملاتی در نظر نگیرند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف شیراز ادامه داد: کمتر کالایی را بعد از گذشت 10 سال از زمان خرید می توان با قیمت مناسب به فروش رساند در حالی که این موضوع در فرش دستباف به خوبی دیده می شود و خرید آن علاوه بر سرمایه گذاری به حمایت از هنرمندان نیز کمک می کند.

پایدار با اشاره به اینکه ورود فرش دستباف خارجی ممنوع است عنوان کرد: ورود و فروش قالی ماشینی که کالای مشابه فرش دستباف است اجتناب ناپذیر بوده و مردم بیشتر به لحاظ قیمت و نبود فرهنگ سرمایه گذاری به سمت آن گرایش پیدا می کنند.

وی اعلام کرد: برنامه های حمایتی مانند بیمه ،وام و.. از سوی سازمان ملی فرش و یا اداره فرش سازمان صنعت و معدن و تجارت و غیره اعلام می شود که این موضوع به پیشرفت هنر بافت قالی کمک می کند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف شیراز افزود: اتحادیه و دیگر سازمانها از افرادی که دارای هنر بافندگی قوی هستند در صورت مراجعه حمایت های لازم را می کند.

هدف از حضور در نمایشگاه خرید نیست

پایدار با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرش دستبافت که تا 14 بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی شیراز ادامه دارد، گفت: مردم را دعوت به بازدید از نمایشگاه می کنیم زیرا هدف از حضور در نمایشگاه فرش دستبافت خرید آن نیست بلکه حضور آنها کمک به فرهنگسازی در راستای حمایت از فرش دستباف می کند.

وی اعلام کرد: از 22 بهمن تا 22 اسفند ماه جشنواره سراسری فرش با شعار هر فروشگاه یک نمایشگاه است برپا می شود و مردم می توانند برای خرید فرش دستباف از تخفیفات ویژه جشنواره استفاده کنند.