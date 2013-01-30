رقابت بسیجیان ورامین در قرائت قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام واحد فرهنگی پایگاه مقاومت مسجد امام سجاد(ع) ورامین، اولین دوره مسابقات قرآن الفجر ویِژه بسیجیان ورامین در مسجد امام سجاد (ع) برگزار می شود.

این مسابقه پنج شنبه 12 بهمن ماه سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور قاریان برپا خواهد شد.

حوزه 13 رجب سپاه ناحیه ورامین با همکاری حوزه بسیج اصناف سپاه ناحیه ورامین واحد فرهنگی پایگاه مقاومت مسجد امام سجاد(ع) را برای برگزاری این محفل نورانی همراهی خواهند کرد.

گفتنی است، در پایان نیز نفرات برتر معرفی خواهند شد و لوح تقدیر و جوایز ارزنده ای به آنان اهداء می شود.

دیدار مسئولان آبفای جنوبشرقی استان تهران با خانواده شهید جاوید الاثر قنبرعلی تاری رنجبر

جمعی از مدیران و اعضای شورای پایگاه بسیج شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با حضور در بیت شهید جاوید الاثر قنبرعلی تاری رنجبر با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، پدر شهید رنجبر با بیان خاطراتی از آن شهید، بر حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره خون شهدای گرانقدر است، تاکید کرد.

مرتضی فخاری معاون برنامه ریزی و فرمانده بسیج شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در ادامه نیز ضمن آرزوی سلامتی عاجل برای این پدر بزرگوار شهید گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و تفسیر این سخن این است که با یاد شهدا، آرمانهای مقدس آنان را مد نظر داشته باشیم و از آن آرمانها و ارزشها صیانت کنیم.

گفتنی است، پدر شهید تاری رنجبر به دلیل آسم شدید مدتی در بستر بیماری است که برای ایشان آرزوی سلامتی عاجل داریم.

رتبه سوم استانی توسط دبیران آموزش و پرورش قرچک کسب شد

رئیس آموزش و پرورش شهرستان قرچک اظهار داشت: در جشنواره تدریس عربی دوره راهنمایی که بین مناطق بیست گانه شهرستانهای استان تهران برگزار شد، بهنازعبادی از شهرستان قرچک توانست رتبه سوم استان را کسب کند.

هوشنگ کولیوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هرسال به منظور ایجاد انگیزه در بین فرهنگیان، جشنواره های تدریس در دروس مختلف برگزار می شود تا دبیران با شرکت در این جشنواره ها با روشهای نوین آموزشی آشنا شده و از تجربیات و مهارتهای دیگر همکاران خود نیز استفاده لازم را ببرند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش بیان داشت: براساس این سند، کتابهای درسی عربی دوره راهنمایی نیز توسط کارشناسان دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در حال بازنگری و تغییرات عمده است تا دانش آموزان با محتوا و شیوه های جدید این دروس را فرا گیرند.

کولیوند در پایان از حضور چشمگیر و فعال دبیران این منطقه در مسابقات و المپیادهای علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح کشور و استان و همچنین کسب رتبه های ممتاز برای منطقه در سالهای گذشته تقدیر و تشکر کرد.