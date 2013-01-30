اتحاد مذاهب اسلامی اصل بنیادین انقلاب/حفظ وحدت گفتمان جامعه اسلامی است

علی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حفظ وحدت گفتمان جامعه اسلامی است، افزود: وحدت میان مذاهب اسلامی و عالمان دین همواره تکلیفی شرعی بوده اما امروز به دلیل شرایط ویژه و تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی مقابله با هرگونه نابهنجاری، تفرقه، دودستگی و تضعیف جامعه دینی از ضروریات است.

وی بیان کرد: تفرقه افکنی و اهانت به مقدسات مسلمانان مهمترین راهبرد و سیاست استکبار برای ضربه زدن به اسلام است اما در تمامی سالهایی که گذشته دشمن علیرغم برنامه ریزی های گسترده و تشکیل اتاق فکر هیچ گاه نتوانسته است وحدت و اتحاد شیعه و سنی را از بین ببرد.

هزینه هنگفت دشمن برای ایجاد تفرقه

وی تاکید کرد: برداشت های تند و افراطی میان مذاهب اسلامی به مقوله اختلاف دامن می زند بنابراین در این برهه حساس که دشمن با تنگ نظری به داشته های مذاهب اسلامی چشم دوخته باید کاملا مراقب بود.

وی تصریح کرد: امروز استراتژی دشمن حمله به عالمان دین و دامن زدن به اختلافات تاریخی است و در این مسیر مباحث عالمان را دستمایه عوام فریبی عنوان می کنند تا تخم ناامیدی و بدبینی را در دل مذاهب اسلامی بکارند.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی دشمن میلیاردها دلار برای ایجاد تفرقه در کشورهای مختلف هزینه کرده و نمونه آن را می توان در کشورعراق مشاهده کرد.

نقی زاده بیان کرد: هم اکنون دشمن از هر دستاویزی برای تبلیغ بر علیه وحدت مسلمانان در رسانه ها بهره گرفته، لذا در این گردنه حساس بر عالمان اسلامی واجب است برای دستیابی جامعه دینی به انسجام و ایجاد فضای همدلی و امید جریان های ضد وحدت را در میان خویش منزوی کنند.

اتحاد مذاهب به معنای حذف مذهب دیگر نیست

وی با بیان این مطلب که تفاوت در میان مذاهب بسیار اندک است، گفت: نمی توان به علت وجود اختلافاتی اندکی تمام مشترکات مذاهب را نادیده گرفت زیرا اتحاد باید دو طرفه باشد.

رئیس دانشکده الهیات فردوسی یادآور شد: نباید اینگونه تصور کرد که اتحاد مذاهب به معنای حذف مذهب دیگر است زیرا این برداشت کاملا اشتباه و غیرعقلانی است.

نقی زاده تصریح کرد: یکی از راه‌ های نهادینه کردن وحدت میان مذاهب اسلامی آگاه‌سازی و بصیرت افزایی است و در این راستا رسالت جهانی مذاهب اسلامی نجات بشریت و ترویج عدل و داد است.

وی عنوان کرد: توجه به آیات قرآن کریم، مقابله با ترویج خرافات و مبارزه با اختلاف افکنی مانع ایجاد اختلافات در میان مذاهب اسلامی می شود.

رئیس دانشکده الهیات فردوسی با بیان اینکه وجود وحدت نشانه امنیت در جامعه است، تصریح کرد: نبود وحدت، تفرقه و نا امنی را در جامعه افزایش می دهد و بر مذاهب اسلامی واجب است ضمن حفظ اتحاد به دشمنان نشان دهند که هیچ گونه تبلیغ و توطئه ای از ناحیه ستمگران سبب ایجاد اختلاف میان قومیت ها و مذاهب اسلامی نمی شود.

وحدت میان مذاهب اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر

وی تاکید کرد: وحدت میان مذاهب اسلامی یکی از ضرورت های انکار ناپذیر است زیرا در شرایط فعلی دشمن به دنبال ایجاد منازعات و اختلافات افکنی میان گروه‌های مذهبی به ویژه دو مذهب اصلی شیعه و سنی است.

وی ادامه داد: حفظ وحدت مهم‌ترین مسئله میان امت اسلامی است چرا که اکنون دشمنان اسلام و بسیاری از متحدان آنها در منطقه کوچکترین اختلاف میان مذاهب اسلامی را زیر نظر دارند تا با این حربه میان اقوام و مذاهب مختلف تفرقه بیاندازند.

وی یادآور شد: حفظ هوشیاری و وحدت مهمترین راهکار خنثی کردن توطئه های دشمن است و سبب گستردگی وحدت میان شیعه و سنی می شود.

رعایت تقوا شرط اصلی وحدت و انسجام میان مذاهب اسلامی است

رئیس دانشکده الهیات فردوسی تصریح کرد: ایجاد اتحاد میان کلیات‌ دین اسلام بدون در نظر گرفتن عقاید شخصی در اجزای دین که مربوط به تعقل و اجتهاد است باید مورد توجه‌ امت اسلامی باشد و در این راستا نقش اصلی در ایجاد وحدت پایدار برعهده علما بوده و شایسته است آنان با رعایت اصولی نظیر تقوا و توجه به قرآن در ایجاد وحدت تلاش کنند.

وی تاکید کرد: رعایت تقوا و خدشه وارد نکردن به دین شرط اصلی وحدت و انسجام میان مذاهب اسلامی بوده لذا در این مقوله حساس باید نقشه دشمن را که مهجور کردن امت اسلامی است نقش برآب کرد و از سویی در این زمینه بر همه علمای جهان اسلام نیز واجب است که از هیچ اقدامی برای تقویت وحدت اسلام و مسلمین در جهان دریغ نکنند.

رئیس دانشکده الهیات فردوسی با تاکید بر اینکه الگو قرار دادن چگونگی برخورد علی علیه‌السلام با اختلافات صدر اسلام نیز می تواند به مقوله وحدت بخشی کمک بسیاری کند، افزود: وحدت میان شیعه و سنی شعار اصلی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است و این موضوع نشانگر اهمیت موضوع است.

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