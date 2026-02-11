علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی اظهار کرد: جو استان کرمانشاه امروز (چهارشنبه) و فردا تحت تأثیر امواج ناپایدار قرار دارد که این وضعیت، رشد ابر و به‌تناوب بارش‌هایی همراه با وزش باد و رعدوبرق را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: این شرایط ناپایدار به‌ویژه در نیمه شمالی و نواحی غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت و در برخی ساعات، شدت ناپایداری‌ها می‌تواند موجب وقوع رگبارهای موقتی و وزش باد نسبتاً شدید شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به رطوبت موجود در جو تصریح کرد: وجود رطوبت کافی، شرایط را برای تشکیل مه فراهم کرده و احتمال بروز مه به‌خصوص در اوایل وقت فردا (پنجشنبه) و در مناطق مرطوب و کوهستانی استان بیشتر خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: وزش باد که ساعاتی از امروز قابل توجه خواهد بود، ممکن است در برخی ساعات و به‌ویژه در مناطق مرزی، موجب رقیق شدن غبار و کاهش نسبی کیفیت هوا شود.

وی در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده گفت: در روز جمعه، اگر بارشی در سطح استان مشاهده شود، غالباً ضعیف و پراکنده خواهد بود، اما در روز شنبه با عبور موج ناپایدار دیگری، مجدداً شاهد بارندگی در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به وضعیت دما بیان کرد: دمای شبانه امشب به‌طور نسبی کاهش می‌یابد، اما از فردا تا روز شنبه روند افزایشی آرامی خواهد داشت، در حالی که دمای روزانه در اغلب نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش هواشناسی استان، طی ۲۴ ساعت گذشته سومار و خسروی با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین و جوانرود با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین نقاط استان بوده‌اند؛ همچنین دمای شهر کرمانشاه در این مدت بین ۴ تا ۱۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.