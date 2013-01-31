به گزارش خبرگزاری مهر،‌ بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی قم، مقدار365 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی که توسط مامورین مبارزه با کالای قاچاق توقیف شده بود باهماهنگی به عمل آمده با این اداره کل واعزام دکترکشیک نسبت به ضبط محموله مذکورطبق ضوابط اقدام لازم به عمل آمد و پس ازبررسی‌های صورت گرفته گوشت‌های فوق غیرقابل مصرف تشخیص و نسبت به معدومی آن اقدام لازم انجام گرفته است.

خودروی مذکور که از شیراز عازم تهران بوده است، توقیف و فرد خاطی جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.



دستگیری سارق باطری خودرو و کشف شش فقره سرقت در قم



فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری یک سارق حرفه‌ای باطری خودرو در قم خبر داد و گفت: متهم حین سرقت باطری خودرو، توسط ماموران کلانتری 16 قم دستگیر و به 6 فقره سرقت اعتراف کرد.



سرهنگ علی محمد پاک بین اظهار داشت: ماموران کلانتری 16 قم حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به یکدستگاه خودرو وانت پیکان که در کنار خودرو دیگری متوقف بود مشکوک شدند.



وی ادامه داد : راننده خودرو با مشاهده ماموران از محل متواری شد که با تلاش ماموران کلانتری نهایتا ً دستگیر و در بازرسی از خودرو وی ، تعداد شش عدد باطری خودرو و مقداری مواد مخدر کشف شد.



بر اساس اعلام مرکز پلیس قم، با اعتراف متهم به 6 فقره سرقت باطری خودرو ،مالباختگان شناسایی شدند و متهم نیز جهت بررسی و تحقیقات بیشتر ، به پلیس آگاهی استان منتقل شد.