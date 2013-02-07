استقلال و آزادی هر ملت عزت آن ملت است

به گزارش خبرنگار مهر ، گریگور چیفتجیان شامگاه چهارشنبه در مراسم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در محل خلیفه گری ارامنه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز یادآور خاطره انگیزترین فداکاری های تاریخ است ، یادآور پیروزی است که حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر آن است.

وی افزود: ملت سرافراز ایران با همبستگی ، همدلی و وحدت خلل ناپذیر خود تحت لوای یک پرچم و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با حرکت یکپارچه و شکوهمند خود به این افتخار و عزت رسید.

چیفتجیان با بیان اینکه آنان که عاشقانه به میدان ایثار و شهادت شتافتند ، اینک با رضایت خاطر، از جنت الهی ، ما را می نگرند، ادامه داد: خون جاودانگان تاریخ این مرز و بوم ، اعم از مسلمان و مسیحی با خاک مقدس این سرزمین عجین شده و گل ایمان ، امید و عشق را پرورانده است.

وی با بیان اینکه پیام این افتخارآفریان این است که میثاق ممهور به خونمان را پاس دارید، اظهار کرد: با اینکه قلب وابستگان آن از جان گذشتگان و قلوب همه ما به درد آمد ، اما روحمان با این احساس مقدس که رشادت ها و ایثارگری های آن بزرگواران در محضر پروردگار منان ماجور می باشد مملو از غرور است.

خلیفه کل ارامنه آذربایجان در ادامه تصریح کرد: سی و چهارمین سالگرد پیروزی پرافتخار انقلاب اسلامی ایران ، سالگرد به ثمر رسیدن مبارزات این ملت سلحشور ، فرصتی است برای تجدید پیمان مقدسمان ، وفاداری به میثاق شهدا، ایرانیان ارامنی دارای تاریخی دیرینه در این سرزمینند. آنان به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از این مرز و بوم ، از هیچ تلاش و کوششی در راستای شکوفائی و اعتلای میهن خود فروگذاری نکرده و نخواهند کرد.

وی ادامه داد: آنان همواره به میهنشان وفادار بوده و خواهند ماند و با نثار خون خویش آن را به اثبات رسانیده اند. آنان همین گونه متعهدانه ، حضور عاشقانه خود را در راستای شکوفائی و پیشرفت کشورشان حفظ خواهند کرد.

گریگور چیفتجیان در ادامه نیز اظهار کرد: با تبریک به مناسبت خجسته ایام دهه مبارک فجر ، از درگاه خداوند یکتا ، سلامتی مقام معظم رهبری ، ریاست جمهوری و کلیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و شکوفایی و اعتلای هرچه بیشتر سرزمین عزیزمان ایران و همبستگی هرچه بیشتر تمامی آحاد این ملت غیور را خواستاریم.