راه اندازی دومین ریل باس راه آهن شمال

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر، دومین قطار مسافری ریل باس راه آهن شمال به منظور جابجایی مسافران از گرگان به پل سفید بصورت رفت و برگشت از بیست و یکم بهمن ماه سال جاری بصورت رسمی در ایستگاه راه آهن پل سفید راه اندازی می شود.

وی افزود: این قطارها بصورت خودکشش بوده و نیاز به کشنده مجزا ندارند و در مسیرهای کوتاه حومه ای بکار گرفته می شوند.

گران پاشا گفت: دومین ریل باس راه آهن شمال در واقع سیزدهمین نوع از این مدل قطارها بوده که بعنوان قطارهای حومه ای در شبکه سراسری راه آهن بکار گرفته شد.

وی پیرامون کیفیت این قطار گفت: قطارهای ریل باس می توانند با سرعت 120 کیلومتر در ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه شهرهای بزرگ بکار گرفته ‌شوند و در مسیر پل سفید – گرگان با توجه به قوس های موجود و فراز خط و مناطق مسکونی حاشیه ریل این قطار با سرعت پائین تر سیر خواهد کرد.

مدیرکل راه آهن شمال گفت: با توجه به افزایش ضریب اشغال صندلی قطارها در شهرهای شمالی، این قطار می تواند پاسخگوی نیازگردشگران و شهروندان استانهای مازندران و گلستان باشد.

نخستین ریل باس راه آهن شمال، شهریور سال 89 با هزینه 70 میلیارد ریال راه اندازی شد و از آن تاریخ به جابجایی مسافران در مسیر پل سفید – گرگان و بر عکس می پردازد که خوشبختانه با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

دومین ریل باس بکار گرفته شده در راه آهن شمال ساخت کشور ایران و دارای چهار سالن مسافری، قابلیت جابجایی 334 نفر را دارا است.

هزینه راه اندازی این قطار 200 میلیارد ریال بوده وحرکت آن همه روزه از ایستگاه گرگان تاپل سفید بصورت رفت و برگشت است.