ازدحام در مسیر ریلی گرگان- پل سفید همیشگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در روز های گذشته تصاویری از قطار حومه ای پل سفید- گرگان منتشر شد که در آن ازدحام مسافر را در شرایط کرونا نشان می داد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دلایل شرایط کرونا، تعداد قطارها در کشور و مسیر ریلی استان کاهش یافته است.

محسن اعتماد افزود: چون تعداد مسافران کم است تنها دو قطار حومه ای گرگان به پل سفید و بالعکس وجود دارد.

وی بیان کرد: قبلاً چهار قطار حومه ای در این محور وجود داشت و توانایی بالابردن ظرفیت به پنج قطار را هم داشتیم اما هم اکنون شرایط به نحوی شده که تعداد مسافران کاهش یافته و تعداد قطارها را هم کم کرده ایم.

اعتماد ادامه داد: تعداد مسافران هم در نوسان بوده و ممکن است افزایش یا کاهشی باشد در نتیجه نمی توانیم قطاری به آن اضافه کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ اضافه کرد: ازدحام در این قطار حومه ای در روز تعطیل ایجاد شده و همیشگی نیست.

وی بیان کرد: بلیط فروشی در قطار کوپه ای تهران- گرگان را هم ۵۰ درصد کاهش داده ایم و این برای بخش خصوصی و راه آهن نمی صرفد اما به دلیل استمرار خدمات فعال است.

اعتماد گفت: تعداد مسافران نسبت به سال قبل بیشتر شده ولی در مجموع نسبت به قبل از کرونا کاهشی است.

طبق گفته وی بعد از تثبیت شرایط کرونا تعداد قطارها با توجه به ظرفیت افزایش خواهد یافت.