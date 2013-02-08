گلزار شهدای یاسوج توسط کودکان و نوجوانان عطرافشانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این آیین جمع کثیری از دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان شهرستان بویراحمد با حضور در گلزار شهدای یاسوج ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، مزار شهیدان را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

سید هانی حسینی بیان کرد: این اقدام در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد شهدای جنگ تحمیلی و آشنایی کودکان و نوجوانان با این اسطوره های همیشه جاوید برگزار شد.

وی یادآور شد: بیش از 200 کودک و نوجوان دانش آموز، اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مهدهای کودک در این مراسم شرکت کردند.

بادبادکها در شهرهای استان به پرواز در می آیند

به مناسبت دهه فجر و با حضور 300 کودک و نوجوان استان کهگیلویه و بویراحمد بادکنک ها با شعارهای انقلابی به پرواز در می آیند.

این مراسم روز 22بهمن با مسئولیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری سازمان بهزیستی استان برگزار می شود.

همچنین ایستگاه بزرگ نقاشی در تمامی مراکز فرهنگی هنری استان کهگیلویه و بویراحمد دایر خواهد شد.

باشتی ها و گچسارانی ها ایستگاه نقاشی دایر کردند

کودکان و نوجوانان شهرستان باشت با برپایی ایستگاه نقاشی به طول 34 متر تصویر ساز انقلاب شدند.

در این ایستگاه نقاشی بیش از 100 کودک و نوجوان شهرستان باشت از انقلاب و دوران پرفروغ فجر تصویر سازی کردند.

این کودکان بر روی کاغذی به طول 34 متر نقاشی کشیدند و تصورات خود از انقلاب و اهداف آن را بر روی کاغذ ثبت کردند.

همچنین به مناسبت دهه فجر ایستگاه 91متری نقاشی در گچساران دایر شد.

اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان گچساران باهدف تجدید میثاق باشهدای انقلاب اسلامی ایران درمحل گلزارشهداو باحضورمسئولین شهرستان وجمع کثیری ازمردم گچساران تصورات خود انقلاب اسلامی را نقاشی کردند.

به 57نفرازشرکت کنندگان به قیدقرعه جوایزی اهدا شد.

بیش از 500 کودک و نوجوان در این ایستگاه نقاشی شرکت کردند.

شهرستان گچساران دارای دو مرکز فرهنگی و هنری کودک و نوجوان است.