برپایی کاروان شادپیمایی کودکان در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته ملی کودک، کودکان و نوجوانان شهر ساری ظهر سه‌شنبه با کاروان شادپیمایی از مزار شهدای نوجوان حرکت کردند و با برگزاری جشن‌های متنوع در پارک کوشا سنگ، پیام صلح و امید را به جامعه منتقل کردند. این رویداد با همکاری کانون پرورش فکری و سایر دستگاه‌های فرهنگی استان مازندران برگزار و با استقبال گسترده خانواده‌ها همراه بود.

به مناسبت هفته ملی کودک، گروهی از کودکان و نوجوانان شهر ساری در قالب کاروانی شاد و خودرویی از مزار شهدای نوجوان ملامجدالدین حرکت خود را آغاز کردند. این حرکت نمادین که با همراهی کانون پرورش فکری و دیگر نهادهای فرهنگی استان انجام شد، از مسیر خیابان‌های اصلی شهر عبور کرد و به مقصد اداره‌کل کانون پرورش فکری رسید.

مسئولان فرهنگی استان و مدیرکل کانون مازندران در مراسم با حضور در مزار شهدای نوجوان، ضمن قرائت فاتحه و عطر افشانی، یاد و خاطره شهدای کودک را گرامی داشتند و تعهد خود را نسبت به آرمان‌های آنان تازه کردند.

این حرکت با هدف ایجاد نشاط، ترویج حقوق کودکان و توجه به خلاقیت‌های نسل آینده برنامه‌ریزی شده بود که با واکنش مثبت مردم همراه گردید و لبخند را بر چهره شهروندان نشاند.

همچنین جشن بزرگ هفته ملی کودک در پارک کوشا سنگ برگزار شد؛ جشنی پرشور با حضور گسترده کودکان، خانواده‌ها، مربیان و مسئولان فرهنگی و شهری. برنامه‌های متنوعی از جمله مسابقات گروهی، اجرای موسیقی، نمایش عروسک‌های بلندقد و جنگ شادی توسط هنرمند حوزه کودک، اجرا شد که فضای جشن را پر از شور و نشاط کرد.

در این مراسم، یکی از اعضای نوجوان کانون پرورش فکری استان، بیانیه‌ای را قرائت کرد که بر اهمیت توجه به نیازهای کودکان، ارتقای حقوق آنها و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در راستای پرورش خلاقیت‌های کودکانه تأکید داشت.

همچنین دو چهره برجسته فرهنگ کودک مازندران، استاد سیدرضا صدرایی در حوزه موسیقی کودک و استاد رجبعلی فلاح در زمینه تئاتر کودک، به پاس تلاش‌هایشان مورد تقدیر قرار گرفتند و با حضور در جمع کودکان، برنامه‌های تخصصی خود را ارائه کردند.

جشن با آزادسازی کبوتران سفید که پیام‌آور صلح و دوستی بود پایان یافت.