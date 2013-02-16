ممنوعیت صادرات پسته قطعی نیست/ تصمیم نهایی با سازمان توسعه تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري گفت: اميدواريم فردا سازمان توسعه تجارت و صادركنندگان بتوانند در باره اين موصوع به توافق برسند و نيازي به ابلاغ مصوبه ممنوعيت نباشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه صادرات غيرنفتي از جمله پسته و همچنين موضوع تنظيم بازار شب عيد و كنترل قيمت از موضوعات مهمي است كه بايد به طور همزمان پايش كرده و مراقب باشيم آسيبي نبينند.

وي ابراز امیدواری کرد که همه توليدكنندگان ، توزيع كنندگان و صادركنندگان با توجه به شرايط حساس كنوني همراهي بيشتري با دولت داشته باشند.

برخي رسانه ها به نقل از برخي مسئولان كشور از ممنوعيت صادرات پسته خبر داده بودند.