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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۷

غضنفری خبرداد:

ممنوعیت صادرات پسته قطعی نیست/ تصمیم نهایی با سازمان توسعه تجارت

ممنوعیت صادرات پسته قطعی نیست/ تصمیم نهایی با سازمان توسعه تجارت

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هنوز مصوبه ممنوعيت صادرات پسته ابلاغ نشده و مذاكرات با صادركنندگان اين محصول براي تعديل قيمت آن در بازار داخلي و تنظيم بازار شب عيد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري گفت: اميدواريم فردا سازمان توسعه تجارت و صادركنندگان بتوانند در باره اين موصوع به توافق برسند و نيازي به ابلاغ مصوبه ممنوعيت نباشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه صادرات غيرنفتي از جمله پسته و همچنين موضوع تنظيم بازار شب عيد و كنترل قيمت از موضوعات مهمي است كه بايد به طور همزمان پايش كرده و مراقب باشيم آسيبي نبينند.

وي ابراز امیدواری کرد که همه توليدكنندگان ، توزيع كنندگان و صادركنندگان با توجه به شرايط حساس كنوني همراهي بيشتري با دولت داشته باشند.

برخي رسانه ها به نقل از برخي مسئولان كشور از ممنوعيت صادرات پسته خبر داده بودند.

 

کد مطلب 1815809

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