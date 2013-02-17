جزئیات جلسه دیشب رحیمی با صادرکنندگان پسته/ ممنوعیت صادرات منتفی شد

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه شب گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری با تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته و مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس تصمیم گیری نهایی، ممنوعیت صادرات پسته هم اکنون منتفی شده است و کار صادرات همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سالانه بین 150 تا 200 هزار تن پسته در کشور تولید می‌شود که این تولید در برخی از سالها، به 230 هزار تن نیز رسیده، این در شرایطی است که ایران و آمریکا، بزرگترین تولیدکنندگان پسته در دنیا هستند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، اگر جلوی صادرات پسته گرفته شود، عملا سهم بازار ایران در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد، این درحالی است که صادرات پسته همچون صادرات سایر کالاها نیست و از حساسیت بالایی برخوردار است، بنابراین اگر جلوی صادرات گرفته شود، به دست آوردن بازار به صورت مجدد سخت می‌شود.

به گفته کرمانشاهی، بازارهای صادراتی پسته ایران به سختی به دست آمده‌اند ولی نگهداری آنها به مراتب سخت تر است، بنابراین جلوگیری از صادرات پسته از سوی دولت منتفی شد.

وی اظهار داشت: در کنار این، موضوع تنظیم بازار پسته در ایام پایانی سال نیز از جمله دغدغه‌های دولت بود که بر این اساس از اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تولیدکنندگان تعهد گرفته شد که نیاز بازار پسته را در این ایام تامین کنند؛ اما صادرات ممانعتی نداشته باشد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: قیمت پسته برای شب عید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.

علاوه بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته، محمد نهاوندیان رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز در جلسه با معاون اول رئیس جمهور حضور داشته است.

به گزارش مهر، قیمت پسته در بازار داخلی در روزهای اخیر از مرز 60 هزار تومان گذشته و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.