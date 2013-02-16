دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی فیلم برگزیده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی "ققنوس" شامگاه 27 بهمنماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. در ابتدای این مراسم که با تأخیری 50 دقیقهای آغاز شد و با اجرای محمدرضا شهیدیفرد همراه بود، سیدناصر هاشمزاده پژوهشگر سینما به ارائه سخنانی پرداخت. وی یادآور شد: سینمای باقی مانده از دوران طاغوت، سینمایی مبتذل بود که معروف به فیلمفارسی شد. افرادی بعد از انقلاب آمدند که این سینما را تغییر دهند و مفاهیم انقلاب اسلامی را از طریق سینما بیان کنند اما خناثانی که در دلها وسوسه میکردند و آرام آرام قواعد فیلمفارسی را با شکل مذهبی و به صورت ظاهرا شرعی وارد سینما کردند، مانع شدند.
وی ادامه داد: ما شک نداشته و نداریم که اندیشه دینی توان این را دارد که به هنری که آن را قدسی میدانیم توجه کند. بعد از گذشت 30 سال جوانهایی آمدهاند که به نسل ما هشدار دادند که مگر شما عدالت نمیخواستید، انقلاب دینی نمیخواستید و نمیگفتید قرار است این سینما از مردم و مفاهیم دینی بگوید، چطور شد که سینما مسیر دیگری میرود. هشدار این جوانان به امثال بنده هشدار بهجایی بود. آیا ما به آنچه میخواستیم در سینما رسیدیم؟
این پژوهشگر سینما با اشاره به برخی حرکتهای خوبی که در سینمای ایران اتفاق افتاده و اشاره به سؤال "آیا سینما میتواند اصولا دینی باشد؟" تأکید کرد: این پرسشی بود که طی سالها پرسیدند و آرام آرام از پاسخ دادن به آن طفره رفتیم. این موضوع حتی در برخی گفتگوها، رسانهها و حتی برنامههای زنده تلویزیونی به سخره گرفته میشود. آیا مفاهیم دینی و اخلاقی که گاهی سخره گرفته میشوند قابلیت ارائه در سینما را دارند؟ برخی دوستان با آثار خود مفاهیم دینی و اخلاقی را نشان دادند اما چرا این جریان به یک جریان حاکم در سینما تبدیل نشد؟ چرا سیطره در سینما با آنهایی است که قرار است صلوات نفرستند؟ تکلیف مردمی که با انقلاب بودند و این سینما با بودجه همین مردم فیلم میسازد و قرار است همین مردم را هم نشان ندهد، چیست؟ من حرکت جایزه گفتمان انقلاب اسلامی را حرکتی مبارک و خوب میدانم.
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سپس با اراه یک بیوگرافی تصویری از سیدمرتضی آوینی یادی از این هنرمند و پژوهشگر فقید سینما و تلویزیون شد. سپس روحالله رجبی دبیر دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی "ققنوس" فیلمهای سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر را نسبت به برآیندی که از جریان فکری انقلاب اسلامی است نسبت به دورههای گذشته نزدیکتر به گفتمان انقلاب اسلامی دانست.
وی درباره اهداف برگزاری جایزه "ققنوس" گفت: ایجاد فضایی محفلی میان اندیشمندان و هنرمندان انقلاب اسلامی، ساماندهی فضای بعد از تولید آثار سینمایی که همان فضای نقد و ارتباط با مخاطب است و هدایت کردن جبهه رسانهای شکل گرفته بعد از حماسه 9 دی سه هدف برگزاری این جایزه هستند.
از برنامههای ویژه دومین جایزه "ققنوس" برگزاری مراسم نکوداشت زندهیاد رسول ملاقلیپور و تجلیل از ابراهیم حاتمیکیا و فرجالله سلحشور بود که حاتمی کیا به این برنامه نیامده بود. سپس با حضور سلحشور از نادر طالبزاده به عنوان پرچمدار جشنواره فیلم عمار تقدیر شد. در ادامه دومین جایزه "ققنوس" از محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر تقدیر شد. عباسیان بعد از دریافت هدایا یادآور شد: زمانی دوستی با من تماس گرفت و گفت از جبهه فکری انقلاب هستم. به او گفتم همان جبهههای که وحید جلیلی است. گفت نه آنها جبهه فرهنگی انقلاب هستند. به تازگی شنیدم که جبهه رسانه سینمای انقلابی نیز به برخی فیلمها جایزه میدهد.
وی تصریح کرد: بهتر است این جبههها را زیاد نکنیم و تمرکز را روی یک جبهه بگذاریم.
در ادامه از خسرو زینالپور، محمدصالح مفتاح مسئول سایت "تریبون مستضعفین" و عادل پیغامی، جهانگیر خسروشاهی و یعقوب توکلی به عنوان سه منتقد سینما تقدیر شد. بخش پایان این مراسم نیز به تقدیر از هفت فیلم نمایش داده شده در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر و همچنین اهدای جایزه ویژه به دو فیلم این جشنواره بود.
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در بخش فیلمهای تقدیری از فیلمهای "رسوایی" مسعود دهنمکی، "دهلیز" بهروز شعیبی، انیمیشن "9:20 در بوشهر" محمدامین همدانی از بوشهر، "زیباتر از زندگی" انسیه شاهحسینی، "ترنج" مجتبی راعی، "گامهای شیدایی" حمید بهمنی و "فرشتگان قصاب" سهیل سلیمی تقدیر شد. شعیبی بعد از دریافت جایزه خود گفت: به عنوان یک جوان که تازه وارد عرصه کارگردانی سینما شدهام معتقدم سینما برای ما وسیلهای شده برای رسیدن به تعالی.
وی تصریح کرد: با سینما اینقدر بدرفتار نباشیم و خواهش میکنم سینما را همه دوست داشته باشیم. سینمای ایران سینمای خوبی است.
انسیه شاهحسینی نیز بعد از دریافت جایزه خود ضمن تشکر از محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر گفت: تقدیر و تشکر از عباسیان کار زیبایی بود و نشان داد که همه بر و بچهها در جبهه آقای عباسیان هستند و اگر وضعیت برخی آثار جشنواره خوب نبود ربطی به سابقه انقلابی آقای عباسیان ندارد.
وی خطاب به برگزار کنندگان جایزه گفتمان انقلاب اسلامی خواستار انتخاب منتقدانی شد که ظرافتهای آثار سینمایی را تشخیص دهند. شاهحسینی تصریح کرد: در این مراسم از منتقدی تقدیر شد که بعد دیدن فیلم من نوشته بود "اگر کارگردان این فیلم زن نبود میدانستم به او چه بگویم". این ادبیات جاهلهای قدیم است. امیدوارم در این رویداد باشکوه جایگاه زنان هنرمند حفظ شود.
تهیه کننده فیلم "ترنج" نیز که در نبود مجتبی راعی کارگردان اثر جایزه را دریافت کرد خطاب به محمدرضا عباسیان گفت: آقای عباسیان گفت جبههها را زیاد نکنیم اما به نظر من این جبههها مثل پرچم امام حسین (ع) میماند که اگر در هر کوچه و خانهای افراشته شود کسی ضرر نمیکند.
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در بخش اهدای جوایز دو جایزه ویژه به فیلمهای "سر به مهر" هادی مقدم دوست و "تنهای تنهای تنها" احسان عبدیپور اهدا شد. مقدمدوست بعد از دریافت جایزه گفت: درخواست دارم در ادامه این حرکت فرهنگی فضاهای آموزشی و فضاهای ناظر بر اینکه افراد را متوجه کند چه کار باید بکنند نیز ایجاد شود. این موضوع بیشتر میتواند منجر به کار و تولید شود.
عبدیپور نیز با اشاره دغدغههای شخصی خود برای تولید فیلم "تنهای تنهای تنها" گفت: فیلمی که شما از آن خوشتان آمده مورد توجه برخی کشورهای دیگر که زیاد ارتباط خوبی با ما ندارند نیز قرار گرفته است. این را گفتم تا بدانیم حرف این فیلم مورد توجه نقاط چپ و راست جهان قرار گرفته که البته من در هیچ کجای این مختصات نیستم.
وی در تداوم سخنان بهروز شعیبی کارگردان فیلم "دهلیز" خواستار رفتار خوب همگان با سینمای ایران شد و خطاب به صادق کوشکی که برای اهدای جوایز روی صحنه حضور داشت گفت: آقای کوشکی از شما میخواهم که خیلی بیشتر با سینما مهربان باشید.
پیش از پایان مراسم صادق کوشکی با اشاره به شهادت یکی از سرداران برون مرزی کشور در لبنان و همچنین زخمی شدن سرداری دیگر توسط صهیونیستها از حاضران در مراسم خواست تا برای شادی روح سردار شهید شاطری و همچنین سردار مجروح صلواتی ختم کنند. در پایان این مراسم نیز فیلم "تنهای تنهای تنها" برای حاضران نمایش داده شد.
سازمان فرهنگی رسانهای اوج هم در این مراسم اعلام کرد از دو کارگردان فیلمهای "سر به مهر" و "تنهای تنهای تنها" و دو کارگردان تقدیر شده از بین هفت کارگردان تقدیر شده در دومین جایزه "ققنوس" برای تولید آثار جدیدشان به لحاظ مالی حمایت خواهد کرد.
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