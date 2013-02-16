هتک حرمت حرم حضرت معصومه(س) مایه تألم همه دلسوزان انقلاب و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، در اين بيانيه آمده است: تاریخ شاهد توجه خاصّ ائمه اطهار(ع) به شهر مقدس قم این عُش آل محمد است و عنایات ویژه معصومین(ع) به مردم ولایت مدار و بصیر حریم اهلبیت نیز بر کسی پوشیده نیست.

بیان رسای رئیس مذهب و صاحب مکتب گویای این مهم است که بی مبالاتی به عش اهل بیت(ع) نتیجه‌ای جز هتک حریم آن ذوات مقدّس نخواهد بود و آنگاه این در حرم نائبه زهرای مرضیه و آن هم با تربت مقدس سالار شهیدان و به سمت محراب مقدس و تریبونی که ساعات و ایام و سنوات از آن ذکر قرآن و وعظ و خطابه و تعزیه به گوش رسیده است اسف آن را حزون و فزون‌تر می سازد.

در ادامه تصريح شده است: در روزی که ملت بیدار و انقلابی ایران اسلامی بار دیگر با خروش خود قلب مقدس ولی عصر(عج) و نائب بر حقش ولی امر مسلمین جهان را خشنود و یأس و نا امیدی را به در اردوگاه خصم خود به کمین نشسته، پاشیدند از مبداء و پایگاه انقلاب توسط عده‌ای معدود و محدود حرکاتی سر زد که لا محاله شیرینی آن حضور پرشور را به مزه‌ای نامطلوب آغشته ساخت.

هتک حرمت در مکانی مقدس و روزی الهی به فرزندی از انقلاب و از بیت روحانیت و مرجعیت و در کسوت مسئول عالی نظام که افتخار نمایندگی همین شهر را دارد به هر نیت و دلیلی که باشد ناشایست و مایه تألم حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، موکلین ایشان و همه دلسوزان انقلاب و اسلام است.

ما ضمن محکوم نمودن این حرکت ناشایست توسط معدود افراد بی‌بصیر از همه مسئولان کشوری و استانی می‌خواهیم که با برخورد قاطع و فوری با عاملان این اقدام آنان را به سزای اعمال ناشیاست خود رسانده و این محیط مقدس را برای تازیدن چنین افراد و گروهایی ناامن نمایند.