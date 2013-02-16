احمدی نژاد توبه کند/ مسئولی که بداخلاقی کند مورد بازخواست اجتماعی قرار می گیرد

حجت الاسلام بنایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخطارها و هشدارهای مکرر رهبر انقلاب در باب اختلافات میان مسئولان، اظهارداشت: اخیرا به واسطه رفتار برخی از مسوولان فضای بداخلاقی و قانون گریزی در فضای جامعه در حال نهادینه شدن است و ممکن است به تمام سطوح جامعه تسری پیدا کند و این موضوع نیز دغدغه رهبری است.



رابط رئیس قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی افزود: رهبری برای جلوگیری از این بداخلاقی ها نصایحی داشتند که متاسفانه به این نصایح جامه عمل پوشیده نشد بطوریکه آقا امروز نسبت به ادامه این رفتارها اخطار دادند.



بنایی با شاره به رفتار نامناسب و سخانان نابجای رئیس جمهور در صحن علنی مجلس د رروز استیضاح گفت: رئیس جمهور در مجلس برای انتقام گیری اتهامات اثبات نشده‌ای را مطرح کردند که این امر با قانون و اخلاق منافات دارد.



وی با بیان اینکه از اخلاق مدیران عالی و ارشد نظام الگوگیری می شود، تصریح کرد: مسئولان تا بداخلاقی ها در جامعه نهادینه نشده باید رویه خود را اصلاح کنند.



رابط رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس، با تاکید براینکه رفتار مسئولان باید با آموزه های علوی و دینی سازگار باشد، گفت: اگر مسئولان به این رویه خود ادامه دهند مورد بازخواست اجتماعی قرار می گیرند.



وی همچنین با اشاره نامه لاریجانی در جواب اخطارهای رهبری اذعان کرد: رئیس مجلس با وجود آنکه در پاسخ به گفته های احمدی نژاد مطالبی گفت، اما بلافاصله نصایح رهبری را به جان خرید و بدون هیچگونه مجادله، شفاف و روشن نصایح را پذیرفت؛ لذا مدیران دیگر هم به تاسی از لاریجانی باید اشتباهات خود را پذیرا و اظهار پشیمانی کنند.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، عمل خلاف قانون و شرع توسط مسئولان را ناپسند دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید از رفتار ناپسند خود توبه کنند، چرا که ملت تحمل این بدخلاقی ها را نخواهد داشت.