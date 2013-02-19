بی توجهی به خرد جمعی و فرافکنی عامل عمده بداخلاقی های سیاسی است

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی که تبلوری از اسلام ناب محمدی است تفاوت های اساسی با نظام های سیاسی دنیا دارد گفت: مهمترین مساله در این زمینه، قانون اساسی مدون جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان قانون اساسی تهیه، تنظیم و تدوین شده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه این قانون پس از تهیه و تدوین به رای مردم گذاشته شده است اظهارداشت: این قانون علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی را به صورت صریح معرفی می کند اعلام می دارد که ارکان این نظام، قرآن، اهل بیت علیهم السلام و اسلام است و اینها اصولی هستند که با گذشت زمان قابل تغییر نخواهند بود.

اکرمی به تفاوت های موجود در متن و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها افزود: در جمهوری اسلای ولی فقیه وجود دارد و اصول مربوط به ولایت فقیه نیز چگونگی تعیین، شرایط ولی، وظایف و اختیارات آن را کاملا مشخص کرده است.

وی ادامه داد: به همین جهت رکن و عمود این نظام رهبری است که همه فعالیت ها در اطراف نظر ایشان جریان دارد.

اکرمی به نقش و حضور مردم به عنوان یکی از عناصر کلیدی تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام های سیاسی اشاره کرد و گفت: این حضور در همه ابعاد همچون انتخاب رئیس جمهور، اعضای شوراها و حتی در تعیین رهبری جامعه که به واسطه خبرگان رهبری انجام می شود نیز مشهود است.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه در نظام اسلامی، اعتقاد جایگاه رفیع و والایی در همه امور دارد تصریح کرد: اخلاق، آینده نگری، حرکت به سمت ایجاد و حفظ کرامت انسانی، رفع تبعیض های ناروا و اجرای عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف تفاوت های محتوایی نظام اسلامی با دیگر نظام های سیاسی است.

وی در مقایسه میان ارزشها و ضد ارزشهای موجود در نظام اسلامی به تبیین اصل سوم قانون اساسی پرداخت و گفت: در این اصل اهداف اصلی حرکت مسئولین و شیوه حکومت داری در نظام اسلامی مشخص شده است.

اکرمی با اشاره به اینکه با توجه به این اصل، دولت اسلامی موظف است محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی را فراهم کند ادامه داد: همچنین افزایش سطح آگاهی های مردم، افزایش سطح آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تقویت روح بررسی و ابتکار در همه زمینه ها، جلوگیری از نفوذ اجانب، استبداد و خودکامگی، تامین آزادی های سیاسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سایسی و فرهنگی، ایجاد امکانات عادلانه ، تقویت بنیه دفاعی کشور، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تامین حقوق همه جانبه افراد و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی به عنوان وظایف دولت اسلامی تعیین شده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز اظهارداشت: در صورت اجرای بندهای این اصل روح و اهداف شکل گیری جمهوری اسلامی محقق خواهد شد.

اکرمی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دلایلی از قبیل مساله ترورها، جنگ تحمیلی، تحریم، فشارهای بی شمار کشورهای غربی و البته ناشی گری برخی مسئولین باعث شده که مسائل بنیادین فرهنگی در جامعه نهادینه نشود اظهارداشت: اگر تحمل، شرح صدر، اصلاح و نزدیک کردن اندیشه ها در جامعه ایجاد شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه گاهی مشاهده می شود افرادی که اهداف مشترکی دارند در برابر یکدیگر قرار می گیرند گفت: تفاوت در نوع نگاه و اندیشه و یا توجه به هدف کوتاه مدت و بلندمدت باعث تقابل و ایجاد بداخلاقی در کشور شده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز در تشریح راهکار رفع بداخلاقی های سیاسی، بازگشت به قانون اساسی و معیار قرار دادن رهبری به عنوان فصل الخطاب در همه امور دانست و افزود: در این حالت اگر حتی اتفاق نظری در مسائل به وجود نیاید قانون راهگشا خواهد بود.

اکرمی با اشاره به آنچه بداخلاقی های سیاسی از سوی رئیس جمهور خواند افزود: احمدی نژاد چند مشکل اساسی و کلیدی دارد که برخی آشکار و روشن و بعضی نیز مخفی است.

عضو جامعه روحانیت مبارز بی توجهی به خرد جمعی را از جمله مشکلات رئیس جمهور دانست و گفت: باید توجه داشت که انجام کار سریع بدون در نظر گرفتن نتیجه مثبت یا منفی بی فایده خواهد بود. به عنوان نمونه 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات زودبازده در اختیار افراد قرار گرفت که همه کارشناسان معتقدند که میزان بهره دهی آن تنها 60 درصد یا حتی کمتر بود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام عجولانه بود و اختلافاتی را میان بانک مرکزی و وزارت کار ایجاد کرد اظهارداشت: انجام این اقدامات نتیجه سرعت بیش از اندازه در روش کاری و تصمیم گیری های رئیس جمهور است.

اکرمی به موضوع هدفمندی یارانه ها و اعلام موفقیت آمیز بودن این طرح از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و ادامه داد: هدفمندی باید طبق نظر مجلس و با شیب 5 ساله صورت می گرفت و 50 درصد درآمدها نیز به مردم پرداخت می شد درحالی که برخی اقدامات دولت برخلاف قانون صورت گرفت.

وی همچنین اعلام اجرای فاز دوم طرح هدفمندی همراه با افزایش 5 برابری میزان یارانه نقدی را نیز نتیجه سرعت در روش کاری رئیس جمهور دانست و گفت: باید به مردم گفته شود که در این صورت هزینه حامل های انرژی نیز چندین برابر شده یا تولید داخلی قطع شده و بیکاری رواج خواهد یافت.

عضو جامعه روحانیت مبارز فرافکنی رئیس جمهور را نیز از مشکلات اساسی وی دانست و با طرح این سوال که دولت چه کار شایسته ای را خواسته انجام بدهد که مجلس جلوی آن را گرفته است؟ گفت: این گونه فرافکنی ها باعث بداخلاقی در جامعه می شود.

اکرمی با بیان اینکه نمونه آخر این بداخلاقی ها را در جلسه استیضاح وزیر کار دیدیم؛ در این جلسه مباحثی از سوی رئیس جمهور مطرح شد که ارتباطی با جلسه استیضاح نداشت و باعث تنش در مجلس شد خاطرنشان کرد: توجه به قانون و انجام وظیفه افراد با توجه به جایگاه قانونی آنها می تواند در حل این گونه مسائل در کشور موثر باشد.