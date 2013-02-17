دانش آموزان حافظ قرآن كريم مدارس لنگرود تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همايش تجليل از خادمان و حافظان قرآن كريم مدارس لنگرود با همكاري دارالقرآن ام الائمه در محل كانون زينبيه (س) این شهرستان برگزار شد.

رئيس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود ظهر امروز در این همایش گفت: اهميت در يادگيري قرآن بر همه عيان است زيرا قرآن، كلام خداوند متعال و راهنماي بشریت در زندگي است.

حجت الاسلام حسین یوسف زاده با اعلام اینکه تنها راه نجات و رستگاری انسانها تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) است، افزود: فرهنگ قرآنی باید به درستی در جامعه تبیین شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سبک زندگی باید بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی باشد، اظهارداشت: انس به قرآن انسان را بسوی روشنگری هدایت می ‌کند.

رئیس اوقاف و امور خیریه لنگرود انقلاب اسلامی ایران را ناشی از کلام نورانی قرآن دانست و یادآورشد:امام خمینی (ره) در راستای ماندگاری و سفارش رسول گرامی اسلام، انقلاب اسلامی را ترسیم کرد که امروز به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شده است.

رئیس آموزش و پرورش لنگرود نیز در این مراسم گفت: همه انسانها علاوه بريادگيري قرآن بايد به دستورات این کتاب الهی عمل کنند.

شيخ طاهر افزود: قرآن باید سرمشق تمامی کارهای انسانها باشد چراکه درک مفاهیم و عبور از مسیر قرآن، هدایت، سربلندی و شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

وی به مسئله بیداری اسلامی و الگو بودن انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری امام راحل اشاره کرد و اظهارداشت: همه این تحولات به برکت اسلام و عمل به اسلام به دست آمده و وظیفه تمامی آحاد مردم عمل به اسلام و ترویج فرهنگ قرآنی است.

در ادامه مراسم از حافظان طرح ملي قرآن كريم و همكاران فرهنگي با تقدیم هدايا و لوح سپاس تقدير شد.

از مجموع سه هزار نفری که در مسابقات حفظ قرآن كريم شركت كرده بودند ۶۰۰ نفر برگزيده و مورد تجليل قرار گرفتند.