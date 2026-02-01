به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و همچنین عید نیمه شعبان، همراه اول دو بسته ترکیبی با شرایط ویژه برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان معرفی کرده است.

بر اساس این طرح، بسته ترکیبی ۱۰ روزه ویژه مشترکان دائمی و اعتباری شامل «۱۰ گیگابایت اینترنت به همراه ۱۰ ساعت مکالمه درون شبکه و با تلفن ثابت» با قیمت ۴۴ هزار تومان ارائه می‌شود.

همچنین برای مشترکان انارستان، بسته ترکیبی ۱۰ روزه شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه و با تلفن ثابت» با قیمت ۸۵۰۰ تومان تدارک دیده شده است.

تمامی متقاضیان استفاده از این بسته‌های ویژه می‌توانند از روز یکشنبه ۱۲ بهمن تا پایان روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، با شماره‌گیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶ مربع» نسبت به خرید و فعالسازی بسته‌های مذکور اقدام کنند.

لازم به ذکر است، مشترکان در طول زمان اجرای این طرح می‌توانند در صورت اتمام حجم یا زمان بسته، به تعداد دلخواه نسبت به خرید مجدد اقدام کنند.