توزیع گازوئیل اروپایی 2 برابر شد/ افزایش مجدد تولید بنزین هواپیما

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه گازوئیل یورو چهار در کشور، گفت: میزان عرضه گازوئیل یورو چهار در تهران به 2 برابر افزایش یافته است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بیش از 70 جایگاه استان تهران گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا عرضه می شود، تصریح کرد: تا پایان اسفند ماه علاوه بر تهران در برخی از کلانشهرهای کشور هم عرضه گازوئیل کم گوگرد و مرغوب آغاز خواهد شد.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه به زودی ظرفیت تولید بنزین یورو 5 در پالایشگاه نفت شازند به 16 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد، اظهار داشت: با توجه به مصرف روزانه حدود چهار میلیون لیتر بنزین در استان مرکزی، مابقی بنزین تولیدی در تهران و استان البرز توزیع و عرضه خواهد شد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه در حال حاضر در پالایشگاههای نفت تهران و آبادان به ترتیب روزانه سه و بیش از 4 میلیون لیتر بنزین با استانداردهای یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا تولید خواهد شد، تبیین کرد: از سوی دیگر با راهاندازی پروژههای بنزینسازی تبریز، اصفهان، لاوان و بندرعباس، ظرفیت تولید بنزین مرغوب حدود 10 میلیون لیتر دیگر افزایش می یابد.



این مقام مسئول در ادامه با اشاره به راه اندازی و آغاز تولید بنزین به صورت آزمایشی در مجتمع RFCC پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، بیان کرد: افزایش تولید گازمایع به 3.6 ميليون ليتر، بنزين سوپر به 3.6 ميليون ليتر، بنزين معمولي به 12.3، سوخت هواپيما و نفت سفيد به 6 ميليون ليتر و گازوئيل به 9 میلیون لیتر در روز افزايش مي يابد.



وي با اشاره به تولید محصول پروپیلن بریا نخستین بار در پالایشگاه نفت شازند، توضیح داد: ميزان توليد این محصول معادل 1.2 ميليون ليتر در روز بوده و با تولید آن خوراک صنایع تکمیلی و پایین دستی صنایع پتروشیمی تامین خواهد شد.



ضیغمی با بیان اینکه با بهره برداری نهایی از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند تولید نفت کوره از 9 بع 2.5 میلیون لیتر کاهش می یابد، تاکید کرد: در مجموع در کل سبد پالایش نفت کشور سهم نفت کوره به حداقل کاهش می یابد.



معاون وزیر نفت درآمد سالانه توسعه پالایشگاه نفت شازند را سالانه چهار میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از طرح‌های بهینه سازی، بهبود کیفیت و توسعه پالایشگاه‌های موجود ظرفیت تولید گوگرد کشور 10 برابر می شود.

