دولت بنزین یورو 4 و 5 را گران نکرد/ توزیع بنزین اروپایی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از مرحله دوم فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان، ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در سطح کشور به 14 میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

بر این اساس با راه اندازی فاز اول طرح توسعه پالایشگاه لاوان، پروژه بهینه سازی و بهبود کیفیت پالایشگاه تهران و فاز اول طرح توسعه پالاشگاه شازند و فاز نهائی توسعه پالایشگاه لاوان در مجموع روزانه 14 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو تولید و عرضه می شود.

از سوی دیگر تا چند روز آینده با بهره برداری رسمی از مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه شازند ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 به 22 میلیون لیتر در روز و راه اندازی نهائی طرح بنزین سازی پالایشگاه لاوان این ظرفیت تا اسفند ماه به 25 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

دولت بنزین یورو 4 و 5 را گران نکرد

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عرضه و توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در کلان شهرهای کشور، گفت: با راه اندازی طرح‌های جدید پالایشگاهی با اولویت کلان‌شهرهای اصلی کشور توزیع این بنزین آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 دارای گوگرد کمتر و درجه آرام سوزی (اکتان) بالاتری نسبت به بنزین‌های فعلی است، تصریح کرد: افزایش عدد اکتان منجر به افزایش بهره وری، کاهش آلایندگی‌ها و مدیریت مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص قیمت گذاری بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا، توضیح داد: در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی با عدد اتان 87 با قیمت 400 تومان و بنزین سوپر با عدد اکتان 92 با قیمت 500 تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر با قیمت آزاد به ترتیب 700 و 800 تومان است، بیان کرد: با این وجود هم اکنون بخش عمده مصرف و خرید بنزین کشور در جایگاه‌های سوخت در قالب بنزین معمولی انجام می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت کیفیت و عدد اکتان بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 معادل بنزین سوپر است، بیان کرد: با توجه به تعیین قیمت بنزین به صورت تکلیفی توسط دولت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی هم بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 را با قیمت‌های فعلی در جایگاه‌ها عرضه می کند.

ضیغمی با یادآوری اینکه هزینه تمام شده تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 در مقایسه با بنزین‌های فعلی به مراتب بالاتر است، تاکید کرد: اما یکی از اهداف توسعه، بهینه سازی و نوسازی پالایشگاه های موجود نفتی تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالاتر و ارتقای استانداردهای جهانی سوخت است.



تامین بنزین یورو در 8 کلانشهر ایران



معاون وزیر نفت در خصوص مهمترین اهداف کمی افزایش تولید بنزین در پالایشگاه های نفت کشور، توضیح داد: با توجه به روند و پیشرفت اجرائی طرح ها پیش بینی می شود ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل کشور تا پایان برنامه پنجم به حدود 130 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

به گفته وی تا سال آینده با بهره‌برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و توسعه پالایشگاه‌های شازند، اصفهان، لاوان بندرعباس و تبریز امکان تحقق این افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل فراهم می شود.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمان بندی اولویت دار اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید در سالجاری عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در هشت کلانشهر تهران، کرج، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، اراک و شیراز آغاز شود.

با توجه به ساخت و تغییر کلاس برخی از خطوط لوله انتقال بنزین در سطح کشور، عرضه و توزیع این نسل جدید بنزین در جایگاه ها و انبارهای نفت آغاز شده است.



در این راستا زیرساخت های مربوط به توزیع بنزین و گازوییل استاندارد در انبارها و مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی انجام شده است و تمامی جایگاه‌ها آمادگی عرضه سوخت با کیفیت از بهمن ماه امسال را اعلام کرده اند.

آمارهای رسمی نشان می دهد در شرایط فعلی متوسط مصرف بنزین در هشت کلانشهر اصلی کشور روزانه 21 میلیون لیتر بوده که تا اسفند ماه امسال امکان تامین بنزین با استاندارد بالاتر در این شهرها به طور کامل وجود دارد.