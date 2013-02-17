آمادگی برای توزیع بنزین نوروزی/ افزایش 8 میلیون لیتری تولید بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز درجمع خبرنگاران با اشاره به آغاز بهره برداری رسمی از مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه نفت شازند گفت: با راه اندازی این مجتع ظرفیت تولید بنزین در کشور روزانه 8 میلیون لیتر افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه ظرفیت تولید این بنزین مطابق با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا است، گفت: پیش بینی می شود در اسفند ماه هم دو طرح جدید پالایشگاهی و بنزین سازی در مدار بهره برداری قرار گیرد.

قاسمی افزود: تا خرداد ماه سال آینده تمامی طرح های بنزین سازی، توسعه و بهینه سازی پالایگشاه های نفت به استثنای بندر عباس راه اندازی خواهد شد.



افزایش ذخایر نفت و گاز ایران

وی همچنین درباره فزایش ذخایر نفت و گاز کشور توضیح داد: ذخایر نفت و گاز ایران مطابق با مطالعات انجام گرفته به 157 میلیارد بشکه افزایش یافته است.

وی با تاکید بر این که این افزایش ذخایر نفت خام پس ازکشف چندین میدان جدید نفتی حاصل شده است، گفت: ذخایر گاز طبیعی کشور هم افزایش یافته و به زودی جزئیات آن به طور رسمی اعلام می شود.

آمادگی وزات نفت برای توزیع بنزین نوروزی

قاسمی همچنین در خصوص برنامه وزارت نفت برای تامین بنزین، گازوئیل و سی ان جی مردم در نوروز گفت: وزات نفت به عنوان زیر مجموعه دولت خدمتگذار مردم است و هم اکنون برنامه ریزی لازم برای تامین سوخت مطمئن و پایدار مردم انجام شد است.

وی با بیان اینکه هنوز اعتبار سهمیه ویژه بنزین نوروزی در دولت مصوب نشده است، گفت: در شرایط فعلی مشکلی برای تامین بنزین مردم وجود ندارد.