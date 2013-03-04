آغاز توزیع گازوئیل پاک در دومین کلانشهر

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای توزیع گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در هفت کلانشهر اصلی کشور، گفت: از اواسط دی ماه سالجاری توزیع گازوئیل کم گوگرد در سطح جایگاه‌های سوخت استان تهران آغاز شده است.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه پس از تهران، شرایط بریا عرضه گازوئیل کم گوگرد در سطح مشهد مقدس هم فراهم شده است، تصریح کرد: هدف از ارسال و توزیع گازوئیل یورو چهار در مشهد، تامین سوخت ناوگان حمل و نقل با اولویت اتوبوس‌های عمومی است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه گازوئیل یورو چهار مطابق با درخواست شهرداری مشهد انجام می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون خطوط لوله برای انتقال گازوئیل یورو چهار از تهران به مشهد آغاز شده است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه تا چند روز آینده عرضه گازوئیل پاک و کم گوگرد در جایگاه‌های سوخت این استان شرقی کشور آغاز خواهد شد، تبیین کرد: در آستانه آغاز سفرهای نوروزی مردم به مشهد مقدس، پیش بینی می شود توزیع و عرضه گازوئیل یورو چهار منجر به کاهش قابل توجه آلایندگی‌ها در سطح این کلانشهر کشور خواهد شد.



به گفته وی مطابق با برنامه زمان بندی پس از تامین گازوئیل ناوگان اتوبوسرانی عمومی مشهد، با توسعه خط لوله امکان تامین گازوئیل کم گوگرد كل ناوگان حمل و نقل سنگین در مشهد و استان خراسان رضوی فراهم خواهد شد.



ضیغمی پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش 2 برابری توزیع گازوئیل یورو 4 در تهران گفته بود: در بیش از 70 جایگاه استان تهران گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا عرضه می شود، تا پایان اسفند ماه علاوه بر تهران در برخی از کلانشهرهای کشور هم عرضه گازوئیل کم گوگرد و مرغوب آغاز خواهد شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 12 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در پالایشگاه نفت تندگویان تولید می‌شود از این رو عرضه گازوئیل در هشت کلانشهر تهران، اصفهانف شیراز، مشهد، اهواز، اراک، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار دارد.