انبارهای احتکار پسته برای باغداران است نه صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگر اولادی در برنامه دیشب زنده تلویزیونی پایش درباره کمبود و گرانی شدید پسته در بازار گفت: کمبود پسته در بازار به خاطر صادرات نیست بلکه به خاطر گران شدن پسته از مبدا باغ و توسط باغداران است، ضمن اینکه پسته در سالهای گذشته قیمت ثابتی داشت و الان مانند همه چیز که گران شده، پسته هم گران شده است.

عسگر اولادی افزود: انبارهایی که کشف کرده اند و می گویند در آن پسته وجود داشته، متعلق به باغداران بوده و صادرکننده انباری برای احتکار و نیازی به این کارها ندارد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اعلام کرد: هرسال 200 هزار تن پسته در ایران تولید می شود که 15 تا حداکثر فقط 20هزار تن آن در داخل مصرف می شود و توقف صادرات پسته در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد اشتباهی بزرگ است.

در ادامه این برنامه دکتر محمد نهاوندیان که در استودیو حضور داشت، افزود: وقتی زمینه کالایی در بازار کم می شود، بهترین راه این است که مسئولان صادقانه از مردم بخواهند این کالاها را کمتر مصرف کنند.

مرتضی حیدری مجری برنامه پایش نیز در پاسخ با اشاره به پیامک منتشره درباره جشن نوروز 92 بدون پسته گفت اتفاقا من طرفدار این پیام هستم و با مادرم قرار گذاشته ایم از خودمان شروع کنیم و به احترام خانواده هایی که نمی توانند آجیل بخرند، نوروز امسال آجیل نخریم.

بازرس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران گفت: در گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و بازرسان این سازمان 4 انبار که حدود 5 هزار تن انواع پسته درآن احتکار شده بود ، کشف شد.

آجیلی گفت: در یکی از انبارها که سه سوله دارد، در هر سوله حدود حدود 800 تن پسته احتکار شده بود. وی افزود: فقط در این انبار حدود دو هزار و 500 تن پسته احتکار شده بود.





