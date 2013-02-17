نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برغم تمام فشارهای اقتصادی و تحریمهای موجود، اما هم اکنون ایران در بخش اقتصادی مقام هفدهم دنیا را کسب کرده که این نشان دهنده عملکرد مطلوب در حوزه سرمایه گذاری است، در واقع دولت و نظام برنامه ریزی اقتصادی دارند که به مرور زمان اجرایی می شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود 37 درصد از تسهیلات بانکی مربوط به بخش صنعت و معدن، 20 درصد بخش کشاورزی، 25 درصد مسکن و 10 درصد مربوط به خدمات بازرگانی است که این میزان در حوزه صنعت در دولتهای نهم و دهم تا هفت برابر و حوزه معدن تا شش برابر رشد داشته است.

افزایش تعداد معادن طی دولتهای نهم و دهم

این مسئول عنوان کرد: 51 هزار پروژه صنعتی و معدنی طی هفت سال گذشته انجام اجرا و افتتاح شده که حاصل آن افزایش تعداد معادن از سه هزار و 600 واحد در سال 83 به پنج هزار واحد معدنی در سال جاری است.



ترکی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنعت ملارد از فرماندار این شهرستان درخواست کرد تا طی 10 روز آینده، امور زیربنایی شهرک صنعتی را اجرایی کند و نوید داد که از بودجه استانی در این راستا به ملارد تزریق خواهد شد.



معاون برنامه ریزی استانداری تهران اضافه کرد: باید سرمایه گذاران و صنعت گران نمونه و موفق تشویق شوند و از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی برای تشویق تولیدکنندگان و صنعتگران موفق تسهیلاتی اختصاص خواهد یافت.

30 هزار راس دام برای تامین گوشت قرمز استان تهران



ترکی در خصوص تامین مایحتاج مردم در شب عید اظهار داشت: کل تولید محصول کشاورزی در بخش گوشت قرمز با تلاش و پیگیری از 900 واحد تولیدی دامداری غیرفعال، 400 واحد به پای کار آمدند و برای تامین مایحتاج مردم 30 هزار راس دام با تولید گوشت قرمز در نظر گرفته شده است.



معاون برنامه ریزی استانداری تهران افزود: برنج مصرفی کشور حدود سه میلیون تن است که در حال جاری دو میلیون 300 هزار تن برنج در داخل تولید و بیش از 900 هزار تن وارد شد که در مجموع هم اکنون سه میلیون و 300 هزار تن برنج در ذخایر موجود است که از میزان مصرف نیز بیشتر است.

مردم تا اطلاع ثانوی پسته نخرند

این مسئول به قیمت نجومی پسته اشاره کرد و گفت: میانگین تولید پسته کشور 180 هزار تن است که حدود 30 هزار تن مصرف داخلی است، هم اکنون سه نفر در سطح کشور در بحث تجارت پسته فعالیت می کنند که در این زمینه چندین بار به آنها اعلام شده که قیمت تمام شده خرید از کشاور را اعلام کنند اما تا به امروز هیچ سند و فاکتوری ارائه نشده است.

ترکی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تورم پسته عنوان کرد: مردم یک هفته خرید پسته را به تاخیر بیاندازند، فرصت کوتاهی به عوامل تجارت پسته داده شده تا قیمت آن را به نرخ 25 تا 30 هزار تومان مصوب کنند که در صورت عدم رعایت این مهم، هرکجا انبار و یا احتکار پسته رویت شود، با حکم قضایی و به قیمت اعلام شده اقدام به فروش خواهیم کرد.

قیمت مرغ گرم در استان تهران 5700 تومان است



وی اظهار داشت: قیمت مرغ گرم در استان تهران پنج هزار و 700 تومان و مرغ منجمد پنج هزار و 100 تومان است و هیچ واحد صنفی نباید بالاتر از این رقم عرضه کند چون تخلف و گران فروشی محسوب می شود.