بازگشایی محور ارتباطی 15 روستای چالدران/ برفروبی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلي پور ظهر دوشنبه در جریان بازدید از محورهای برفی این شهرستان با بیان اینکه كولاك شديد و كمبود ماشين آلات سنگين مشكل اصلي در تسريع بازگشايي محورهاي مواصلاتي روستايي است، افزود: با وجود كمبود امكانات و كولاك شديد راهداران راه ارتباطي 15 روستای چالدران طی 24 ساعت گذشته بازگشايي شدند.

وی با اشاره به محورهای صعب العبور و روستاهای مرزی چالدران، اظهار داشت: بازگشايي راه ارتباطي روستاهاي "گرگره" ،"وكيل" ،"خان بغلچي" ،"بابانور" و ديگر روستاهای مرزی به دليل صعب العبور و مرزي بودن با مشكل روبرو بوده و تلاش برای بازگشايی محورهای مواصلاتی مسدود ادامه دارد.

فرماندار چالدران با بیان اینکه به دليل كمبود امكانات بازگشايي مسيرهاي اصلي، فرعي، راه هاي روستايي پرجمعيت و ديگر راه ها طبق اولويت تعيين شده از طرف شورای هماهنگی مديريت بحران شهرستان انجام می شود، ادامه داد: همراه داشتن زنجير چرخ، وسايل گرمايشي و آذوقه براي كساني كه قصد تردد در مناطق كوهستاني دارند جزو ضروريات است.

ارتباطی 120 روستا در مناطق مرزی و سخت گذر چالدران در اثر بارش سنگین برف مسدود بوده و راهداران برای برقراری تردد روان وسايل نقليه در جاده های برفی عمليات راهداری زمستانی را شبانه روزی اجرا می كنند.

طی 48 ساعت گذشته چالدران با 9 درجه زیر صفر سردترین و شهرستان های مهاباد، پیرانشهر و نقده با دمای 1 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.

بارش برف نیز از صبح روز یکشنبه در چالدران آغاز شده و به همه شهروندان و رانندگانی كه قصد تردد در محورهاي مواصلاتي و ارتباطي چالدران را دارند توصيه مي شود از تجهيزات زمستاني و زنجير چرخ استفاده کنند.