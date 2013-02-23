  1. سیاست
  2. مجلس
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

جلسه روسای قوا پایان یافت/ یک ساعت و نیم گفتگو در بهارستان

جلسه روسای قوا پایان یافت/ یک ساعت و نیم گفتگو در بهارستان

جلسه مشترک روسای قوا که به منظور گفتگو درباره مسائل مطرح میان قوا و در راستای تعامل قوا ظهر امروز تشکیل شد، پس از یک ساعت و نیم گفتگو پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی ظهر امروز میزبان روسای دو قوه دیگر بود. این نشست روسای قوا به دنبال 13 نشست قبلی برگزار شد.

آخرین جلسه مشترک روسای قوا 20 شهریور به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شده است. پس از این جلسه نامه نگاری بین روسای دو قوه مجریه و قضائیه روابط این دو قوه را به سطحی از درگیری ها رساند و همین موضوع جلسات سران قوا را به تعطیلی کشاند.

جلسه امروز سران قوا ، به صرف ناهار و با دعوت تلفنی پنج شنبه شب از سوی رئیس مجلس انجام شد.

این جلسه حدود ساعت 13 آغاز شد و ساعت 14.30 نیز پیایان یافت.

کد مطلب 2004438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها