جلسه روسای قوا پایان یافت/ یک ساعت و نیم گفتگو در بهارستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی ظهر امروز میزبان روسای دو قوه دیگر بود. این نشست روسای قوا به دنبال 13 نشست قبلی برگزار شد.

آخرین جلسه مشترک روسای قوا 20 شهریور به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شده است. پس از این جلسه نامه نگاری بین روسای دو قوه مجریه و قضائیه روابط این دو قوه را به سطحی از درگیری ها رساند و همین موضوع جلسات سران قوا را به تعطیلی کشاند.

جلسه امروز سران قوا ، به صرف ناهار و با دعوت تلفنی پنج شنبه شب از سوی رئیس مجلس انجام شد.

این جلسه حدود ساعت 13 آغاز شد و ساعت 14.30 نیز پیایان یافت.