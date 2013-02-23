ضیافت کاری سران قوا به میزبانی علی لاریجانی در بهارستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، چهاردهمین نشست مشترک سران سه قوه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دفتر رئیس مجلس آغاز شد.

این اولین دیدار روسای قوا پس از جلسه چالشی مجلس در روز استیضاح وزیر کار است.

آخرین جلسه مشترک روسای قوا 20 شهریور به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شده است. پس از این جلسه نامه نگاری بین روسای دو قوه مجریه و قضائیه روابط این دو قوه را به سطحی از درگیری ها رساند و همین موضوع جلسات سران قوا را به تعطیلی کشاند.

جلسه امروز سران قوا ، به صرف ناهار و با دعوت تلفنی پنج شنبه شب از سوی رئیس مجلس انجام شده است.

هفته پیش رو به جهت برگزاری نشست مشترک روسای قوا، جلسه ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیشترین تعامل را با هم خواهند داشت، انتظار می رود مطابق روال معمول رئیس جمهور برای هر دوجلسه ارائه بودجه و رای اعتماد به وزیر به مجلس برود و به نظر می رسد صحبت درباره چگونگی بررسی بودجه 92 و جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی از محورهای گفتگو در این جلسه باشد.