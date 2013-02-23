به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی مهر درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت عیدانه دولت و مجلس، توزم زا بودن پرداخت‌های نقدی و رضایت‌مندی از عملکرد دولت احمدی نژاد اعلام شد.



بنا به گزارش مرکز افکارسنجی مهر، این نظرسنجی که تحت عنوان "عیدانه" دولت و مجلس و به صورت تلفنی در دوم اسفند ماه جاری در سطح تهران بزرگ از خانوارهای تهرانی انجام شد، 43.7 درصد پاسخگویان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی مخالفت کردند، در مقابل 30 درصد شهروندان هم موافق اجرای فاز دوم بودند.

در همین حال، در پاسخ به این پرسش 8.8 درصد گفتند نظری ندارند، 13.7 درصد گفتند نمی‌دانیم و 3.7 درصد هم از پاسخگویی به این پرسش خودداری کردند.

در نتایج مرکز افکارسنجی مهر آمده است: 59.1 درصد شهروندان تهرانی از خبر پرداخت «عیدانه» دولت و مجلس مطلع بودند و 40.7 درصد پاسخگویان نیز اظهار بی‌اطلاعی کردند. البته 0.2 درصد هم پاسخی در این باره ندادند.

در پاسخ به سئوال نحوه پرداخت «عیدانه» 70.5 درصد سرپرستان خانوارها از دریافت نقدی «عیدانه» استقبال داشتند و فقط 10.9 درصد پاسخگویان خواستار تحویل کالاهای ضروری به جای کمک هزینه نقدی بودند، 14.9 درصد نیز برایشان تفاوتی نمی‌کرد. در همین حال، 2.1 درصد در پاسخ به این پرسش گفتند نمی‌دانیم و 1.6 درصد هم پاسخی ندادند.



در پاسخ به سئوال تورم‌زا بودن پرداخت‌های نقدی، 25.3 درصد پاسخگویان گزینه کاملا موافق، 34.4 درصد موافق، 18.6 درصد گزینه کاملا مخالف و 4.4 درصد مخالف را انتخاب کردند و بالاخره 14.4 درصد شهروندان تهرانی نیز بی نظر بودند. 2.8 درصد هم این پرسش را بدون پاسخ گذاشتند.

با توجه به اینکه پایان دوران خدمتی دولت احمدی‌نژاد سپری می‌شود، شهروندان تهرانی با انتخاب گزینه های 7 درصد خیلی زیاد، 9.1 درصد زیاد، 42.3 درصد تا حدودی، 6.2 درصد کم و 5.1 درصد خیلی کم میزان رضایتمندی خود را از دولت اعلام داشتند و در مقابل 22.1 درصد نیز گزینه اصلا رضایت ندارند را برگزیدند. البته 8.1 درصد از پاسخگویی به این پرسش خودداری کردند.