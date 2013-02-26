سرفصل حمایت از تولید در بودجه 92 گنجانده شد/ مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه پیشنهادی

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر در خصوص مشخصات بودجه سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولا مباحث مرتبط با بودجه را باید افرادی از تیم اقتصادی دولت جواب دهند که در این رابطه مسئولیت دارند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سرفصل به عنوان حمایت از تولید در بودجه قرار داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید هم فراهم شده است که البته مشخص نیست که به صورت نهایی در بودجه قرار گرفته باشد یا خیر.

وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت کار خود را در رابطه با بودجه انجام داده و مکتوبات و اطلاعات را نیز فراهم کرده است؛ اما اینکه فاز دوم هدفمندی در بخش تولید هم در بودجه هست یا خیر، مشخص نیست.

براساس وعده دولت، لایحه بودجه سال 92 کل کشور فردا چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.