به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم، در نشست بصیرت که در جمع طلاب مدرسه معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر در کشور، آن را ریشه‌ای و ساختاری دانست و اضافه کرد: مشکلات اقتصادی مربوط به سالهای اخیر نیست بلکه مشکل ریشه‌ای است که هر ساله به علت فروش نفت نقص آن پنهان می‌ماند اما در وضعیت اخیر بروز و ظهور یافت.



اقتصاد مقاومتی راه حل مشکل اقتصادی کشور



فرمانده ناجا با اشاره به تهاجم اقتصادی اخیر دشمنان گفت: باید در این شرایط دور از جنجال و دعوای سیاسی همه با کمک همدیگر برای حل این مشکلات تلاش کنیم و اوامر رهبری در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کارها قرار دهیم.



وی ضعف قانون و ساختارها را عامل شکل گیری مفاسد اقتصادی دانست و بیان داشت: مجموعه عوامل از جمله ضعف در ساختارهای اقتصادی و نقص قوانین و ... باعث شده تا اقتصاد کشور با آسیب مواجه شود و دشمن از این ضعف‌ها بهره گیری کند.



احمدی مقدم تنها راه حل مشکلات را اتحاد در داخل کشور بیان کرد و افزود: باید به جای متهم کردن یکدیگر و ایجاد درگیری در داخل دست دوستی به هم بدهیم و مشکلات را حل کنیم وگرنه با درگیری با یکدیگر نخواهیم توانست با دشمن مقابله کنیم.



وی تصریح کرد: در آمدهای کشور باید در مسیر تقویت تولید داخلی و اشتغال صرف شود و به گونه‌ای نباشد که اتکای کشور به این درآمدها روز به روز بیشتر شود.



شعار نفت بر سر سفره‌ها اتکا به درآمد نفتی را زیاد می‌کند



فرمانده نیروی انتظامی کشور آوردن نفت بر سر سفره مردم را شعاری نادرست دانست و گفت: این شعار مشکلات کشور را بیشتر و اتکای مردم به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد.



وی شکل گیری تمدن اسلامی را منوط به تغییر در سبک زندگی کنونی و اسلامی سازی سبک زندگی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: رواج مصرف گرایی و تغییر ذائقه اقتصادی مردم به مصرف به جای قناعت، بی قیدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی، سیری ناپذیری، کام روایی، بی قیدی و فقدان پایبندی به ارزش های اسلامی در شأن جامعه اسلامی نیست و با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و همان برنامه ای است که دشمن هم آن را ترویج می کند.



سردار احمدی مقدم تأکید کرد: اگر سبک و شیوه زندگی منطبق با ارزش‌های اسلامی و دینی تغییر یابد در جامعه شاهد تحول و زمینه سازی برای تمدن اسلامی خواهیم بود.



وی هدف برنامه‌های ماهواره‌ای را تغییر ذائقه فرهنگی و اقتصادی مردم دانست و اضافه کرد: این برنامه ها ابتدا ذائقه ملی و اسلامی مخاطب ایرانی را مطرح اما در سایه آن هدف ترویج فرهنگ غربی را دنبال می کنند.



فرمانده ناجا بر لزوم کار فرهنگی در کنار برخوردهای انتظامی با برخی جرائم تاکید کرد و گفت: باید برخورد متناسب با جرم انجام و در کنار آن نیز کار فرهنگی صورت پذیرد.



نقش سهمیه بندی بنزین در کاهش قاچاق



وی همچنین درباره سهمیه بندی بنزین با بیان اینکه این طرح واردات بنزین را کنترل کرد، اظهار داشت: این امر جلوی قاچاق بنزین و گازوئیل را تا حد زیادی گرفت و نقش بسیار مثبتی در توسعه زیر ساخت های اقتصادی داشته است.



سردار احمدی مقدم با بیان اینکه دشمن بر نقطه آسیب پذیر و حساس کشور یعنی موضوع اقتصادی تمرکز کرده است ادامه داد: باید با وحدت میان مردم و مسئولان، کاهش مصرف گرایی و افزایش تولید و مصرف داخلی بر این مشکلات فائق شویم.



وی تشکیل پلیس اقتصادی را ضروری ندانست و بیان داشت: برای مقابله با مفاسد اقتصادی باید ساختارها و قوانین اصلاح شود و مجموعه ای هماهنگ در این زمینه فعالیت داشته باشند و تنها فعالیت پلیسی نمی تواند مشکلات را رفع کند.



فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه سگ‌های پلیس نقش زیادی در کشف مواد مخدر و ... دارند گفت: بیش از 40 تن مواد مخدر در طول سال از طریق آنها کشف می‌شود.

