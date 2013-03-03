مخالفت پلیس با برگزاری جشنهای چهارشنبه سوری در پارکها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم، روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وعده دیروز رئیس جمهور برای واگذاری اعتبارات لازم برای انسداد مرز اظهار داشت: امن بودن مناطق مرزی در اولویت ماست و رئیس جمهور نیز دیروز وعده داد که اعتبارات لازم را برای انسداد مرزها به سرعت واگذار کنند تا بتوانیم تمامی مرزهای کشور را طبق برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه امن کنیم. ضمن اینکه استفاده از ابزار کنترل الکترونیک و توجه به اقتصاد مرزنشینان جزو اولویتهای اصلی ما است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد کاهش شدید ورود مواد مخدر ، سلاح، تروریست ها و قاچاق کالا هستیم.

وی با اشاره به تامین امنیت خرید نوروزی هموطنان در روزهای پایانی سال اظهار داشت: با اجرای طرح های مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش و تسهیلات لازم قصد داریم تا مردم در خریدهای نوروزی دچار مشکل نشوند. امنیت خریدهای نوروزی را تامین کرده ایم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. البته برای نوروز مرزبانی تسهیلاتی را برای بازدید مردم از مناطق مختلف مرزی در نظر گرفته است و هموطنان می توانند برای بازدید از مرزها به این مناطق سفر کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات پلیس در مرزها برای جلوگیری از ایجاد ناامنی در زمان انتخابات گفت: مشکل ما در زمان انتخابات گروههای تروریستی خارج از کشور و مناطق مرزی نیستند و بیشتر مشکل از داخل است. برخی انتخابات مانند انتخابات شوراها حساسیتهای محلی را به وجود می آورد و همین امر باعث می شود مشکلاتی به وجود آید البته مردم به بلوغ سیاسی و فرهنگی دست پیدا کرده اند و پیش بینی می کنیم در انتخابات سال 92 مشکلی نداشته باشیم ضمن اینکه برای برگزاری انتخابات امن ترین مرزها را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص حوادث چهارشنبه سوری و برخورد با هنجارشکنان ضمن اعلام اینکه حوادث در دو سال اخیر کاهش یافته است، گفت: در سالهای اخیر برگزاری مراسم چهارشنبه سوری محدود به چند ساعت در این روز و حضور در کنار خانواده ها است. پلیس مخالف تخلیه هیجان در چهارشنبه سوری نیست اما با سودجویان و اوباش گران برخورد قاطع می کند.

به گفته احمدی مقدم، کشفیات مواد محترقه امسال سه برابر شده است ضمن اینکه هماهنگی های لازم با اصناف برای کنترل مواد پرخطر انجام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد امسال با هماهنگیهایی که با دستگاه قضایی انجام داده ایم قاطعانه با اوباشگری، خطر آفرینی و سوداگری عده ای خاص برخورد خواهیم کرد و امسال شرایط بهتری را با توجه به همراهی مردم تصور می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی در مورد در اختیار قرار دادن محصولات آتش بازی وزارت دفاع ضمن اعلام اینکه فکر می کنم این محصولات کم خطرتر از سایر محصولات باشد، تاکید کرد: فکر می کنم این محصولات در رقابت با محصولات چینی نتوانست بازاری برای خود پیدا کند.

مخالفت شدید پلیس با برگزاری مراسم های چهارشنبه سوری در پارکها

احمدی مقدم با اشاره به اینکه برگزاری جشنها به صورت هدفمند در پارکها تجربه موفقی نبود، تصریح کرد: ما مخالف برگزاری جشنهای چهارشنبه سوری به صورت هدفمند در برخی بوستانهای پایتخت هستیم چرا که این موضوع باعث ایجاد درگیری و مزاحمت برای شهروندان می شود و در برخی موارد ماموران پلیس مجبور به دخالت در برخی جشن هایی که تا ساعت 3 بامداد نیز در این پارک ها طول می کشید، شده اند. ما مخالف هر گونه تجمع هدفمند هستیم و به نظرمان بهترین جشن حضور فرزندان در کنار والدین به صورت محله محور است.

احمدی مقدم با بیان اینکه بودجه نیروی انتظامی در سال آینده 16 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: میزان افزایش بودجه با نیازهای ما متناسب نیست البته این میزان از تصورات ما نیز فراتر است.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود آیا گوشت اسب در ایران نیز ممکن است تولید یا فروخته شود با رد این موضوع افزود: اگر در اروپا فروش گوشت اسب اتفاق افتاد به این دلیل است که شاید برای آنها صرفه اقتصادی داشت به نظرم اسب در کشور ما بسیار گران تر از سایر احشام است و تاکنون گزارشی درباره ذبح یا فروش اسب نداشته ایم.