کسی حق ندارد برای سوریه تعیین تکلیف کند/ بانیان خشونت در سوریه از صدام درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با ولید معلم وزیر امورخارجه سوریه که ظهر امروز در محل وزارت امورخارجه برگزار شد گفت: روابط دو ملت ایران و سوریه روابط دیرینه ای است و هیچ گاه حمایت ملت و دولت سوریه در جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران فراموش نمی کنیم.

وزیرامورخارجه کشورمان افزود: کشور دوست و برادر، سوریه با یک بحران تحمیل شده مواجه است ولی برای اینکه منصفانه سخن گفته باشیم همواره جمهوری اسلامی ایران در مواضعی که نسبت به تحولات سوریه اتخاذ کرده به صراحت گفته مردم سوریه مانند هر مردم دیگری حق استفاده از آزادی و حقوق شهروندی را دارند.

صالحی تاکید کرد: بر حکومت سوریه و هر حکومت دیگری این مسئولیت هست که پاسخگوی خواسته های ملت خود در جهت تحقق حقوق شهروندی باشد و این امر در سوریه و هر جای دیگر فرقی نمی کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از خارج از سوریه که سوری هم نیستند تقاضا می کنند رئیس جمهور کشور کنار برود خاطرنشان کرد: این دخالت در امور داخلی سوریه است و اینجا تناقضات شروع می شود.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: از یک طرف کشورها بارها اعلام می کنند که اصول سیاست خارجی شان عدم دخالت در امور سایر کشورها است اما به اینجا که می رسد این موضوع را فراموش می کنند.

وی تاکید کرد: هیچ کشور و مسئولی خارج از مردم سوریه حق ندارد برای مردم و حکومت سوریه تعیین تکلیف کند.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه بحران سوریه روز به روز عمیق تر می شود و تعداد بیشتری از مردم کشته و شهید می شوند بیان کرد: ما می دانیم یکی از دلایل توطئه بحران و کشتار حمایتی است که از افراد غیر سوری که وارد سوریه شده و مسلح شده اند، می شود.

صالحی ادامه داد: بیان جنایاتی که این عده مرتکب آن شده اند انسان را متاثر می کند و قابل توصیف نیست. اینها مزدورانی هستند که متاسفانه توسط برخی از کشورهای دیگر حمایت و روانه سوریه می شوند.

وی با اشاره به اینکه این امر مخفی هم نیست بیان کرد: خود دستگاههای امنیتی کشورهای غربی بر این مسئله اذعان داشته اند و این چیزی نیست که ما بگوییم.

وزیرامورخارجه کشورمان افزود: ما معتقدیم بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. آنهایی که فکر می کردند بتوانند از طریق تحمیل خود در اراده مردم سوریه به خواسته هایشان برسند بدانند چنین چیزی نخواهد شد.

صالحی ادامه داد: سوریه راه حل نظامی ندارد و تنها راه حلی که می توان برای سوریه قائل شد نشست بین معارضین و دولت سوریه است.

به گفته وی اگر کشورهای دیگر حمایت خود را از این مزدوران بردارند می بینید که اوضاع سوریه به سرعت به استقرار خواهد رسید.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه اراده دولت و مردم سوریه در این است که اغیار و مزدوران را هر چه زودتر از خاک خود بیرون کنند خاطرنشان کرد: آنها می خواهند در جامعه و بین خود تعیین تکلیف کنند.

صالحی افزود: اولین خواسته جمهوری اسلامی ایران نیز توقف خشونت در سوریه است. ما با هر کسی که صحبت می کنیم از مسئولین سایر کشورها و معارضین سوریه که با بخشی از آنها در تماس هستیم همواره بر این نکته تاکید کردیم که خونی که در سوریه ریخته می شود مسئولیتش با همه است.

وی افزود: هر کشوری دارای یک حکومت است و حکومت سوریه می خواهد امنیت را در کشور خود برقرار کند. ما نمی توانیم از دولت سوریه بخواهیم سلاح را کنار بگذارد و اجازه دهد مزدوران هر کاری که می خواهند انجام دهند. هیچ کشور و دولتی چنین کاری نمی کند.

وزیرامورخارجه کشورمان خاطرنشان کرد: اگر بدنبال دلسوزی برای مردم سوریه هستیم باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم خشونت متوقف شود و الا کسانی که بانی این رفتار ها هستند روزی تاوان پس خواهند داد. دست تقدیر این گونه است. سرنوشت صدام و دیگران را به خاطر دارید.

صالحی گفت: اگر حمایت مردم سوریه از حکومتشان نبود در این فشار دو سال گذشته هر حکومتی فرو می ریخت . مردم سوریه با حمایت از دولت و اینکه روز به روز بیدار و هوشیارتر می شوند و نسبت به مکر و دشمنی دیگران آگاه تر ، امنیت خود را آرام آرام بدست می گیرند.

وی اظهار داشت: امیدواریم مجموعه نهادهای بین المللی دست به دست هم بدهند و هر چه زودتر خشونت را در سوریه متوقف کنند و دست از تناقض گویی بردارند.

وزیرامورخارجه کشورمان به گفتگوهای امروزش با وزیر امورخارجه سوریه اشاره کرد و گفت: به نظرات یکدیگر آگاه هستیم اما در مشاوره دائم با یکدیگر قرار داریم.

وی با بیان اینکه گزارشی از جلسات با سایرین بویژه طرح محمد مرسی رئیس جمهور مصر و همچنین سفرهایی که اخیرا به 5 کشور اروپایی و صحبت با مسئولین آنها داشته ام ارائه کرده ام.

صالحی تصریح کرد: همچنین در خصوص جلسه معاذ الخطیب صحبت هایی داشتیم ، جلسه خوبی بود و شرح کاملی از آن را به ولید معلم دادم و گفتم جمهوری اسلامی برای هماهنگی با ملت و دولت سوریه همه تلاش خود را در عرصه سیاسی بکار می گیرد که زمینه ساز نشست بین معارضین و حکومت سوریه شود و حکومت را به سوری ها واگذار کنیم و البته دولت سوریه هم آمادگی خود را برای مذاکره با همه معارضین اعلام کرده و اکنون دیگر بهانه ای در دست کسی نیست.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: ولید معلم در روسیه اعلام کرده که حتی با معارضه مسلح نیز مذاکره می کند. یک پیشهاد خوبی نیز دولت سوریه برای شیوه برون رفت از بحران اعلام کرده که در جای خود خوب است و باید تلاش کنند در همین مسیر پیش بروند.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به خبرنگار العالم درباره سیاست های آمریکا در قبال سوریه و برخورد با اتحادیه اروپا و این سیاست های آمریکایی گفت: اگر پیشنهاد خطیب مبنی بر نشست با ملت سوریه و حل بحران از طریق گفتگو گروههای بسیاری حمایت و موافقت کرده اند. آنها بیشتر بر تامین خواسته ملت سوریه کمک می کردند و سریعتر می توانستند جلوی ریختن خون مردم سوریه را بگیرند.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: آنها معیارهای دوگانه ای بکار می برند و بحران سوریه را طولانی تر می کنند. طولانی تر شدن بحران سوریه به معنی کشته شدن بیشتر خواهران و برادران ماست است.

صالحی اظهار داشت: ما امیدواریم آنها بعد از دو سال به این حقیقت رسیده باشند که راه حل سوریه کشتار و خشونت نیست بلکه توقف خشونت و ادامه گفتگوهاست. هر کسی که مانع از این گفتگو شود مسئول ریختن خون برادران و خواهران سوری است.

وی گفت: زمانی که معاذ الخطیب پیشنهادش را مطرح کرد ما و سوریه و برخی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس از این پیشنهاد حمایت کردند چه شد که ورق را برگرداندند. ما می دانیم که چگونه یک دفعه خطیب را مجبور کردند نسبت به پیشنهاد خود تجدیدنظر کند.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه این به مصلحت ملت سوریه نیست بیان کرد اگر واقعا بدنبال دلسوزی با مردم سوریه هستیم باید معارضه را وادار کنیم با ملت سوریه صحبت و کشتار را متوقف کنند.

خبرنگار المیادین نیز درباره کنفرانس ژنو 2 و نقش جمهوری اسلامی ایران در انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه سئوال کرد و صالحی پاسخ داد : جمهوری اسلامی ایران ، کشوری قدرتمند و دارای نقش مهم در خاورمیانه است. تمام تلاش ایران برقراری صلح ، استقرار و امنیت در خاورمیانه است.

وی افزود: تلاش ما این است که مردم خاورمیانه در شرایط آرام و صلح آمیز باشند و هر جا بتوانند در جهت تحقق اهداف خود وارد شوند. ما این آمادگی را دارم که با قدرت وارد شویم.

صالحی گفت: ما در ژنو 1 و 2 حضور نداشتیم اما پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از بحران سوریه مبنی بر شش بند ارائه کرد که البته مبتنی بر پیشنهادهای پیشین بود از جمله توافقات ژنو بود.

وی افزود: با هر قدم و اقدامی که در راستای بحران سوریه باشد همراهی می کنیم. هم از طرح شش ماده ای کوفی عنان و هم فعالیت های گسترده اخضر ابراهیمی حمایت می کنیم.

وی افزود: ضمنا در بحث چهارچانبه که پیشنهاد رئیس جمهور مصر نیز بود به عنوان یک عضو فعال همکاری می کنیم.

صالحی گفت: هر جمعی که بخواهد با جمهوری اسلامی در جهت حل بحران سوریه همکاری کند آماده همکاری هستیم و دلمان می خواهد هر چه زودتر شاهد توقف خشونت در سوریه باشیم و آمادگی داریم با دیگران که ارتباط قوی تری با معارضین دارند بنشینیم و این مسئله را حل کنیم.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار عراقی درباره بیان دیدگاههای ایران در قبال بشار اسد گفت: مردم سوریه هستند که رئیس جمهور خود را مانند هر کشور دیگری انتخاب می کنند تا زمان انتخابات بعدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و باید همه آزادی داشته باشند که به عنوان کاندید ریاست جمهوری در انتخابات آینده حضور یابند تا آن زمان اسد رئیس جمهور است و در انتخابات بعدی نیز مردم سوریه رئیس جمهور را تعیین می کنند.