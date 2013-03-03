راه عزت و پيروزي ملت سوريه گفتگوي ملي است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدي‌نژاد شنبه شب در ديدار وليد معلم وزير خارجه سوريه، گفت: بايد خشونت و دخالت‌ها در سوريه متوقف شده و طرفين با گفتگو و با هم به تفاهم برسند و اين يك راه عاقلانه و انساني است كه اميدواريم هر چه زودتر آغاز شود.



رييس جمهور تصريح كرد: بايد كساني كه با توسل به اسلحه و تجاوزگري دست به آدم‌كشي مي‌زنند و همزمان شعار دموكراسي سر مي‌دهند، خلع سلاح شوند.



وی اظهار اميدواري كرد؛ هر چه زودتر، امنيت و ثبات در سوريه مستقر شود تا مردم بتوانند بازسازي را شروع كرده و به زندگي عادي خود بازگردند.



وليدمعلم وزير خارجه سوريه نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از آخرين تحولات سوريه، اظهار داشت: سوريه در معرض يك توطئه جهاني گسترده به سركردگي ايالات متحده است و رژيم صهيونيستي از اين توطئه سوء استفاده مي‌كند البته امروز ديگر ابعاد اين توطئه بر همگان آشكار شده و مردم سوريه از اين رهگذر بر محور حكومت خود گرد آمده و در مقابل توطئه‌ها پايداري و استقامت مي كنند.