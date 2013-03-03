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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۱

رییس جمهور در ديدار وزير خارجه سوريه:

راه عزت و پيروزي ملت سوريه گفتگوي ملي است

راه عزت و پيروزي ملت سوريه گفتگوي ملي است

محمود احمدی نژاد در دیدار وزیر امور خارجه سوریه با تأكيد بر ضرورت توقف خشونت و آغاز گفت‌وگوي ملي در سوريه اظهار داشت: گفت‌وگو و تفاهم ملي تنها راه حل بحران سوريه و راه عزت و پيروزي ملت سوريه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدي‌نژاد شنبه شب در ديدار وليد معلم وزير خارجه سوريه، گفت: بايد خشونت و دخالت‌ها در سوريه متوقف شده و طرفين با گفتگو و با هم به تفاهم برسند و اين يك راه عاقلانه و انساني است كه اميدواريم هر چه زودتر آغاز شود.

رييس جمهور تصريح كرد: بايد كساني كه با توسل به اسلحه و تجاوزگري دست به آدم‌كشي مي‌زنند و همزمان شعار دموكراسي سر مي‌دهند، خلع سلاح شوند.

وی اظهار اميدواري كرد؛ هر چه زودتر، امنيت و ثبات در سوريه مستقر شود تا مردم بتوانند بازسازي را شروع كرده و به زندگي عادي خود بازگردند.

وليدمعلم وزير خارجه سوريه نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از آخرين تحولات سوريه، اظهار داشت: سوريه در معرض يك توطئه جهاني گسترده به سركردگي ايالات متحده است و رژيم صهيونيستي از اين توطئه سوء استفاده مي‌كند البته امروز ديگر ابعاد اين توطئه بر همگان آشكار شده و مردم سوريه از اين رهگذر بر محور حكومت خود گرد آمده و در مقابل توطئه‌ها پايداري و استقامت مي كنند.

کد مطلب 2009984

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