راه عزت و پيروزي ملت سوريه گفتگوي ملي است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدينژاد شنبه شب در ديدار وليد معلم وزير خارجه سوريه، گفت: بايد خشونت و دخالتها در سوريه متوقف شده و طرفين با گفتگو و با هم به تفاهم برسند و اين يك راه عاقلانه و انساني است كه اميدواريم هر چه زودتر آغاز شود.
رييس جمهور تصريح كرد: بايد كساني كه با توسل به اسلحه و تجاوزگري دست به آدمكشي ميزنند و همزمان شعار دموكراسي سر ميدهند، خلع سلاح شوند.
وی اظهار اميدواري كرد؛ هر چه زودتر، امنيت و ثبات در سوريه مستقر شود تا مردم بتوانند بازسازي را شروع كرده و به زندگي عادي خود بازگردند.
وليدمعلم وزير خارجه سوريه نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از آخرين تحولات سوريه، اظهار داشت: سوريه در معرض يك توطئه جهاني گسترده به سركردگي ايالات متحده است و رژيم صهيونيستي از اين توطئه سوء استفاده ميكند البته امروز ديگر ابعاد اين توطئه بر همگان آشكار شده و مردم سوريه از اين رهگذر بر محور حكومت خود گرد آمده و در مقابل توطئهها پايداري و استقامت مي كنند.
محمود احمدی نژاد در دیدار وزیر امور خارجه سوریه با تأكيد بر ضرورت توقف خشونت و آغاز گفتوگوي ملي در سوريه اظهار داشت: گفتوگو و تفاهم ملي تنها راه حل بحران سوريه و راه عزت و پيروزي ملت سوريه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدينژاد شنبه شب در ديدار وليد معلم وزير خارجه سوريه، گفت: بايد خشونت و دخالتها در سوريه متوقف شده و طرفين با گفتگو و با هم به تفاهم برسند و اين يك راه عاقلانه و انساني است كه اميدواريم هر چه زودتر آغاز شود.
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