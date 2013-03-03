کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شد/ بنا همچنان سرمربی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و امور فنی در نامه‌ای به فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان را معرفی کرد، که متن این نامه به شرح زیر است:

با عنایت به ضرورت تدوین و تنظیم برنامه‌های عملیاتی کشتی فرنگی در سطوح سنی مختلف در سال 92، به ویژه نزدیک بودن زمان برگزاری مسابقات آسیایی سال 2013 میلادی در انتهای "فروردین‌ماه سال آتی"، به استحضار می‌رساند با توجه به تفویض اختیارات حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی در "آبانماه" سال جاری از طرف اینجانب به آقای "محمد بنا" مربی ارزنده کشتی کشور، ضمن تاکید مجدد بر تفویض اختیارات یاد شده، مسئولیت مـدیـریـت تـیم‌هـای ملـی کشتی فرنگی و سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان فرنگی کشتی کشور، کمافی سابق به امید فراهم شدن شرایط و بازگشت مجدد "محمد بنا" در اختیار ایشان خواهد بود.

از نظر اینجانب فرد دیگری در مسئولیت‌های یاد شده جایگزین "محمد بنا" نخواهد شد. از این‌رو ضمن اعلام اسامی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان فرنگی، سایر اعضای کادر فنی، سرپرستی و مدیریتی ذیربط در سطوح سنی مختلف متعاقباً اعلام می‌شود.

-اسامی مربیان تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به شرح زیر است:

1- رسول جزینی (مربی ارشد)

2- ایرج اسفندیاری‌فر (مربی)