۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

پس از شکست در فینال جام جهانی؛

اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران استعفا کردند/ در انتظار بازگشت بنا

سرمربی و مربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از باخت به روسیه در فینال جام جهانی کشتی فرنگی تهران از سمت خود استعفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از باخت 5 بر 2 تیم ملی کشتی فرنگی برابر روسیه در فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی تهران که منجر به کسب عنوان نایب قهرمانی ایران پس از سه دوره قهرمانی شد، رسول جزینی سرمربی و سایر اعضای کادر فنی از سمت خود استعفا کردند. این در حالی بود که قبل از این نیز عنوان شده بود این کادر تا رقابت های جام جهانی هدایت تیم ملی را برعهده خواهند داشت.

این اتفاق در حالی رخ داد که تماشاگران حاضر در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی پس از نایب قهرمانی ایران و شکست برابر روسیه به تشویق محمد بنا پرداختند. قبل از این عنوان شده بود بعد از جام جهانی بنا به تیم ملی کشتی فرنگی بازخواهد گشت.

