ایکائو بعد از 5 سال نظارت ایران را به عضویت دائم درآورد

داود الماسی مدیر بخش اطلاع رسانی فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این سازمان 39 عضو دارد که هدف آن حمایت و پشتیبانی از نژاد اسب اصیل عرب که یک نژاد ایرانی است، بوده و هر ساله مسابقاتی را در نقاط مختلف دنیا برگزار می کند.



وی خاطرنشان کرد: ایران همواره خواستار عضویت در این سازمان بود که در سال 2008 ایکائو با حضور موفقت ایران موافقت کرد و عنوان شد که فعالیت‌های ایران زیر نظر گرفته خواهد شد که هر ساله نمایندگان ایکائو در دو مرحله برای زیر نظر گرفتن مسابقات و سایر فعالیتهای سوارکاری کشورمان به ایران می آمدند که آخرین آن چند هفته قبل در مسابقات خوزستان رخ داد.



الماسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخرین نشست این سازمان که روز شنبه در وین اتریش برگزار شد همه اعضای آن با حضور دایمی کشورمان موافقت کردند و برای نخستین بار سوارکاری ایران به عضویت ایکائو در آمده است. پیش از این نیز 6 داور(کلانتر) ایرانی از سوی سازمان جهانی ایکائو به افتخار سرداور(سرکلانتر) معرفی شدند.

