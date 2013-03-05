  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ایکائو بعد از 5 سال نظارت ایران را به عضویت دائم درآورد

ایکائو بعد از 5 سال نظارت ایران را به عضویت دائم درآورد

سازمان جهانی مسابقات و جشنواره های اسب عرب سرانجام با خواسته ایران برای عضویت دایم در این سازمان بین المللی موافقت کرد.

داود الماسی مدیر بخش اطلاع رسانی فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این سازمان 39 عضو دارد که هدف آن حمایت و پشتیبانی از نژاد اسب اصیل عرب که یک نژاد ایرانی است، بوده و هر ساله مسابقاتی را در نقاط مختلف دنیا برگزار می کند.
 
وی خاطرنشان کرد: ایران همواره خواستار عضویت در این سازمان بود که در سال 2008 ایکائو با حضور موفقت ایران موافقت کرد و عنوان شد که فعالیت‌های ایران زیر نظر گرفته خواهد شد که هر ساله نمایندگان ایکائو در دو مرحله برای زیر نظر گرفتن مسابقات و سایر فعالیتهای سوارکاری کشورمان به ایران می آمدند که آخرین آن چند هفته قبل در مسابقات خوزستان رخ داد.
 
الماسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخرین نشست این سازمان که روز شنبه در وین اتریش برگزار شد همه اعضای آن با حضور دایمی کشورمان موافقت کردند و برای نخستین بار سوارکاری ایران به عضویت ایکائو در آمده است. پیش از این نیز 6 داور(کلانتر) ایرانی از سوی سازمان جهانی ایکائو به افتخار سرداور(سرکلانتر) معرفی شدند.
 
کد مطلب 2011426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها